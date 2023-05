Primo trionfo stagionale per Scott McLaughlin che sul tracciato del Barber Motorsports Park ha avuto la meglio su Romain Grosjean e Will Power, ottenendo la sua quarta affermazione nella NTT IndyCar Series. Buon 4° posto per Pato O’Ward che, complice la P10 di Marcus Ericsson, riduce a sole tre lunghezze il margine di svantaggio sullo svedese del team Ganassi.

SOLO UNA CAUTION

In una gara praticamente free caution i fattori fondamentali sono stati principalmente due: non commettere errori e la strategia. E in entrambi i casi a non sbagliare nulla sono stati il team Penske e Scott McLaughlin, che hanno avuto la meglio nelle fasi finali su un Romain Grosjean fin lì pressochè perfetto. Già al giro 39, in occasione dell’unica caution di giornata (guasto per Rob Sting Rail), i due hanno incominciato a battagliare con l’ex F1 bravissimo a contenere la pressione del neozelandese.

DIVERSA STRATEGIA

Per tentare di sparigliare le carte in tavola, il team di Roger Penske ha optato per un cambio di strategia passando dalle due alle tre soste, mossa che ha portato al giro 64 Mclaughlin transitare davanti a Grosjean, con il transalpino che si è portato immediatamente al comando sfruttando il set di gomme fredde del neozelandese. Ma a circa 15 giri dal termine un lungo dell’ex Haas ha dato il via libera al #3 che non ha avuto difficoltà a vincere la sua prima gara stagionale.

PODIO PER POWER

Il podio è stato chiuso da Romain Grosjean e da Will Power, con quest’ultimo bravo a risalire dalla P11 di partenza, mentre Pato O’Ward (4°), Alex Palou (5°), Christian Lundgaard (6°), Scott Dixon (7°), Alexander Rossi (8°), Felix Rosenqvist (9°) e Marcus Ericsson hanno chiuso la Top 10.

Chiuso il weekend in Alabama, l’attenzione si sposta a Indianapolis dove nel mese di maggio andranno in scena la gara sullo stradale dell’Indiana, ma soprattutto la 500 Miglia di Indianapolis.

Vincenzo Buonpane