Sarà Will Power a partire davanti a tutti nel GMR GP ad Indianapolis. Il pilota del team Penske con il crono di 1’09.766 ha conquistato la pole position numero 64 in carriera, a sole tre lunghezze dal record di 67 di Mario Andretti. A fianco dell’australiano scatterà il leader della classifica generale e Campione in carica Alex Palou, che avrà alle sue spalle Josef Newgarden e l’ottimo Conor Daly.

GRUPPO 1

Il primo gruppo si apre con la sorpresa dell’eliminazione di Scott Dixon che, grazie all’11° tempo realizzato scatterà domani addirittura dalla P21 a conferma del non brillantissimo momento del Campionissimo neozelandese. A superare il taglio sono nell’ordine Will Power, JAlex Paolu, Felix Rosenqvist, Josef Newgarden, Jack Harvey e Romain Grosjean, mentre tra i big fanno compagnia al #9 di Ganassi, Rinus Veekay ed Helio Castroneves.

Pos # Pilota Team Tempo Gap 1 12 Will Power Team Penske 1’09.554 2 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1’09.568 0.013 3 7 Felix Rosenqvist Schmidt Peterson Motorsports 1’09.683 0.128 4 2 Josef Newgarden Team Penske 1’09.715 0.160 5 45 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 1’09.791 0.236 6 28 Romain Grosjean Andretti Autosport 1’09.821 0.267 7 51 Takuma Sato Dale Coyne Racing 1’09.823 0.269 8 21 Rinus Veekay Ed Carpenter Racing 1’09.955 0.400 9 29 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 1’10.130 0.576 10 06 Helio Castroneves Michael Shank Racing 1’10.141 0.587 11 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1’10.169 0.615 12 6 Juan Pablo Montoya Schmidt Peterson Motorsports 1’10.761 1.206 13 11 Tatiana Calderón A.J. Foyt Enterprises 1’11.002 1.447

GRUPPO 2

Nel secondo gruppo a sorprendere è la prestazione di Christian Lundgaard che con il 3° crono supera il taglio accedendo in Q2. Dietro di lui ottima la performance anche di Callum Ilott 4° davanti a Conor Daly e Graham Rahal, mentre è da dimenticare la giornata per il team Andretti che deve subire l’eliminazione di Colton Herta (7°) e Alexander Rossi (8°). Accedono al Q2 anche Pato O’Ward con la migliore prestazione davanti a Scott McLaughlin.

Pos # Pilota Team Tempo Gap 1 5 Patricio O’Ward Schmidt Peterson Motorsports 1’09.470 2 3 Scott McLaughlin Team Penske 1’09.551 0.080 3 30 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 1’09.677 0.206 4 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 1’09.702 0.231 5 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1’09.721 0.250 6 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 1’09.745 0.275 7 26 Colton Herta Andretti Autosport 1’09.852 0.381 8 27 Alexander Rossi Andretti Autosport 1’09.917 0.447 9 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 1’09.929 0.458 10 60 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 1’09.971 0.500 11 14 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises 1’10.195 0.724 12 18 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1’10.475 1.004 13 4 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 1’10.718 1.247 14 48 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 1’11.459 1.989

Q2

Nessuna sorpresa nel Q2 che vede Alex Palou ottenere la migliore prestazione e accedere alla Fast Six in compagnia di Felix Rosenqvist, Patricio O’Ward, Will Power, Josef Newgarden e Conor Daly. Ottima ancora una volta la prestazione dei due rookie ex Formula 2 Callum Ilott e Christian Lundgaard che partiranno affiancati in quarta fila con il 7° e 8° tempo, dietro di loro Jack Harvey (9°), Romain Grosjean (10°), Scott McLaughlin (11°) e Graham Rahal (12°) chiudono la Top 12.

Pos # Pilot4 Team Tempo Gap 1 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1’09.411 2 7 Felix Rosenqvist Schmidt Peterson Motorsports 1’09.437 0.026 3 5 Patricio O’Ward Schmidt Peterson Motorsports 1’09.457 0.046 4 12 Will Power Team Penske 1’09.490 0.079 5 2 Josef Newgarden Team Penske 1’09.583 0.172 6 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1’09.638 0.227 7 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 1’09.653 0.241 8 30 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 1’09.659 0.248 9 45 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 1’09.689 0.278 10 28 Romain Grosjean Andretti Autosport 1’09.710 0.298 11 3 Scott McLaughlin Team Penske 1’09.784 0.373 12 15 Graham Rah a l Rahal Letterman Lanigan Racing 1’10.295 0.883

FAST SIX

E’ sfida sui centesimi quella che vede i sei protagonisti in pista sfidarsi per conquistare la pole position del GMR GP. A spuntarla al termine della sessione è Will Power che, a conferma dell’ottimo feeeling con il tracciato stradale dell’IMS, conquista la sua prima pole stagionale, la numero 64 in carriera che lo porta a sole tre lunghezze dal record all time detenuto dalla leggenda Mario Andretti fermo a 67. In prima fila si piazza Alex Palou, mentre dalla seconda scatteranno Josef Newgarden e Conor Daly, con Patricio O’Ward e Felix Rosenqvist ad occupare la terza.

Pos # Piloto Team Tempo Gap 1 12 Will Power Team Penske 1’09.766 2 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1’09.809 0.042 3 2 Josef Newgarden Team Penske 1’09.834 0.067 4 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1’09.906 0.139 5 5 Patricio O’Ward Schmidt Peterson Motorsports 1’10.054 0.288 6 7 Felix Rosenqvist Schmidt Peterson Motorsports 1’10.060 0.294

Appuntamento con lo start del GMR GP è per la serata di domani con la green flag che scatterà alle ore 21:20 italiane.

Vincenzo Buonpane

LEGGI ANCHE: