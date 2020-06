Va a Scott Dixon il primo appuntamento stagionale sul Texas Motor Speedway di Fort Worth. Il pilota neozelandese, dopo aver mancato la pole position per un nulla, si è preso la testa della gara dopo circa 30 giri non mollandola fino alla fine. Il podio è completato dal duo Penske formato da Simon Pagenaud e Josef Newgarden, che hanno preceduto un ottimo Zach Veach, 4° al traguardo.

Un dominio quello di Scott Dixon che avrebbe potuto essere totale se solo il cinque volte Campione non avesse trovato sulla sua strada un Josef Newgarden davvero in forma nelle qualifiche.

DIXON SUGLI SCUDI

Parte benissimo la Penske del Campione in carica che immediatamente cerca di fare il vuoto attorno a sè. Ma ci vuole ben altro per scrollarsi di dosso un marpione come Dixon che, sfruttando la prima caution di giornata (contatto tra Veekay e Palou), si prende la leadership: non la mollerà fino alla fine.

La gara, infatti, scivola via piuttosto rapidamente anche per la lunghezza ridotta rispetto al passato, senza particolari colpi di scena. Gli unici a dare spettacolo in pista sono Felix Rosenqvist e Zach Veach; lo svedese getta alle ortiche un sicuro piazzamento a podio a 10 giri dal termine, finendo a muro nel tentativo di doppiare James Hinchcliffe, mentre l’americano con il quarto posto finale ottiene il suo miglior risultato stagionale.

I DELUSI DI GIORNATA

Sono parecchi coloro che vanno via dal Texas con qualcosa da recriminare. Tra di loro sicuramente Charlie Kimball che, goffamente, è finito a muro a poche curve dal termine vanificando un’eccellente gara che lo aveva fatto risalire fino alla quinta piazza.

Giornata da dimenticare anche per diversi big del campionato come Will Power e Alexander Rossi. Il #12 della Penske ha accusato un problema al pit che lo ha portato immediatamente fuori dalla lotta per le posizioni che contano, mentre il pilota di Andretti ha dovuto scontare un drive through per un problema elettrico accusato nelle primissime fasi di gara.

VINCE DIXON

Dopo 200 giri è stato, quindi, Scott Dixon a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi conquistando la sua vittoria numero 47 (la quarta in Texas) davanti a Simon Pagenaud e Josef Newgarden. Hanno chiuso la Top Ten Zach Veach (4°), Ed Carpenter (5°), Conor Daly (6°), Colton Herta (7°), Ryan Hunter-Reay (8°), Oliver Askew (9°) e Tony Kanaan.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Appuntamento al 4 luglio con il Gran Premio sullo steadale di Indianapolis che si correrà, come in Texas, rigorosamente a porte chiuse e con il personale ridotto al minimo indispensabile

Vincenzo Buonpane