Il mese di maggio giunge al termine e nel Memorial Day prende il via l’edizione 105 della 500 Miglia di Indianapolis. Seguite con la nostra cronaca live l’esito dei 200 giri in programma sul catino di Speedway, con Scott Dixon in pole davanti a trentadue piloti che si contenderanno la prestigiosa gara. Il mese di preparazione ha visto i piloti Honda meglio equipaggiati rispetto ai piloti Chevrolet, ma a Indy non si può dare niente per scontato, con tutte le insidie di una gara all’apparenza semplicissima.

Luca Colombo