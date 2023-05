E’ la gara più attesa dell’anno, “The Greatest Spectacle in motor racing” la chiamano gli americani: è la 500 Miglia di Indianapolis. Tutto è pronto nel catino dell’Indiana, vedremo chi sarà il primo a transitare sulla mitica Brickyard. Alex Palou parte in pole position, dietro di lui un drappello scatenato di piloti pronti a sfruttare ogni occasione per conquistare la vittoria a Indianapolis.

Nicola Saglia