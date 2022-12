L’annuncio di Matteo Nannini in Indy NXT nel 2023 con il team Juncos Racing arriva con una buona dose di sorpresa. Il giovane pilota romagnolo si unirà al team già due volte campione nell’ex Indy Lights, intraprendendo il percorso nella serie propedeutica in qualità di unico pilota italiano al via.

Dopo l’esperienza in F4 UAE (dove si laureò campione nel 2019), Formula 3 e per alcune gare in Formula 2, arriva lo sbarco oltreoceano per affrontare un’intera stagione nella serie propedeutica statunitense. Non parliamo della prima esperienza a stelle e strisce per Matteo, il quale ha già girato a bordo di una vettura formativa per l’IndyCar ad Indianapolis nel Memorial Chris Griffis, nell’autunno dello scorso anno.

Una meta, gli Stati Uniti, insieme al Giappone, sempre più scelta dai giovani piloti europei per proseguire le propria carriera. Nannini, che correrà con il numero 75, dividerà il box con il 18enne di Miami Reece Gold, anche lui al debutto dopo due anni in Indy Pro 2000. La stagione di Indy NXT (categoria di contorno dell’Indycar) scatterà da St. Petersburg il 5 marzo 2023. Si tratterà, tra l’altro, dell’unico italiano presente nella serie.

LE DICHIARAZIONI

“Sono molto contento di confermare l’impegno con Juncos Hollinger Racing dopo i positivi test dello scorso anno”, ha affermato Nannini. “E’ una grande opportunità poter correre in America e non voglio sprecarla. Ho un grande rispetto per Ricardo (Juncos) e sono sicuro che faremo grandi cose insieme. L’Indy NXT è il miglior trampolino di lancio per proseguire il mio cammino verso l’IndyCar. Ringrazio le persone che mi stanno aiutando, specialmente il mio business partner, per aver reso questo possibile“.

Ricardo Juncos, co-fondatore di Juncos Racingm ha dichiarato: “Abbiamo anche ingaggiato un talentuoso giovane pilota, Matteo Nannini, che ha molta esperienza in Europa, dopo aver corso in F3 e F2. Ha provato con noi nell’ottobre 2021, quindi abbiamo già qualche esperienza con lui sull’auto. Tra Reece e Matteo penso che avremo una formazione molto solida per tornare in Indy NXT per tornare ai successi passati“.

Brad Hollinger, co-fondatore di JHR, ha detto: “Siamo entusiasti di annunciare Reece e Matteo nella line-up 2023. Presentare Matteo, un grande giovane driver, al team ci aiuterà a raggiungere grandi risultati in una stagione altamente competitiva. Voglio ringraziare entrambi per l’impegno nel nostro team e non vedo l’ora di iniziare”.

Giulia Scalerandi

