Dopo una tiratissima 6h torna protagonista la pista di Watkins Glen per la WeatherTech 240, sesta prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La competizione di questo week-end segna il giro di boa del campionato, una gara che di fatto rimpiazza la trasferta canadese di Mosport.

WeatherTech 240, DPi: Acura cerca la rivincita

Acura ha letteralmente dominato la scena nella sfida di settimana scorsa, una prova che nel finale è andata alla Mazda #55 di Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito. Dane Cameron/Oliver Pla (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60) sono pronti per rifarsi in una 2h e 40 in cui ci attendiamo una rinviata da parte delle Cadillac.

Le auto americane inseguono dopo una 6h abbastanza complessa per le tre squadre che competono nella classe regina. Occhi puntati su Felipe Nasr/Pipo Derani (Action Express), brasiliani che non sono ancora riusciti a vincere.

WeatherTech 240: LMP2 ed LMP3 pronte a scendere in pista

LMP2 ed LMP3 tornano in pista nel Glen questo fine settimana con le GT e le DPi. Sono purtroppo solo 3 le Oreca iscritte alla prima classe vista l’assenza di Era Motorsport che ha deciso di partecipare esclusivamente alle prove di durata.

Gar Robinson/Felipe Fraga (Riley Technologies #74) sono al comando del campionato con 50 punti di scarto su Jon Bennett/Colin Braun (CORE autosport #54). Jim Cox/Dylan Murry (Riley Technologies #91) sono terzi al momento dopo il podio domenica scorsa.

WeatherTech 240, GTLM: Corvette favorita, Porsche cerca di rifarsi

Come in LMP2, purtroppo, tornano ad essere tre gli iscritti nella GTLM vista l’assenza delle BMW che, come ricordiamo, correranno solamente le tappe della Michelin Endurance Cup. Senza le M8 sono le Corvette ufficiali le favorite d’obbligo dopo la vittoria nella 6h di settimana scorsa.

Antonio Garcia/Jordan Taylor #3, leader della classifica, provano ad allungare in classifica sulla gemella #4 di Nick Tandy/Tommy Milner. Torna anche la Porsche #79 del #WeatherTech/Proton Competition con Cooper MacNei/Matt Campbell. La 911 RSR-19 torna nel gruppo dopo un principio d’incendio che ha messo fine alla 6h del Glen dopo pochi minuti.

GTD: tutti contro BMW

La fortuna ha aiutato BMW nella classe GTD, la realtà dell’IMSA riservata alle GT3. Bill Auberlen/Robby Foley, con due acuti all’attivo, sono pronti a confermarsi dopo una splendida affermazione domenica scorsa in un finale in cui è successo di tutto.

Gli alfieri del Turner Motorsport #96 se la dovranno vedere con altri 12 avversari, pronti a dare battaglia nella competizione di questo week-end. Ottimi segnali nella 6h per l’Aston Martin di Ross Gunn/Roman De Angelis (Heart Racing #23) e la Porsche di Wright Motorsport con Trent Hindman/Patrick Long #16. Assente Pfaff Motorsport, la seconda importante realtà che rappresenta Porsche in GTD.

Insegue la prima gioia del 2021 il Vasser Sullivan. Lexus, attanagliata dalla sfortuna, cerca il successo dopo una discreta 6h. Attenzione a Zach Veach/Frank Montecalvo #12 e soprattutto su Jack Hawksworth/Aaron Telitz #14.

Ricordiamo che questa corsa, come accaduto in quel di Belle Isle, sarà valido esclusivamente per la WeatherTech Sprint Cup, la classifica valida esclusivamente per la GTD.

Appuntamento atipico per l’IMSA WeatherTech che gareggerà nella serata di venerdì 2 luglio. L’orario italiano della green flag sarà sabato mattina alle 00.10 come sempre live su IMSA TV.

Luca Pellegrini