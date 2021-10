Penultimo appuntamento questo week-end con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che torna dal VIRginia International Raceway per la seconda ed ultima competizione riservata alle GTLM ed alle GTD. La prova che ci apprestiamo a vivere sarà oltremodo importante per la GT Daytona che assegnerà sabato sera la WeatherTech Sprint Cup, coppa riservata per questa classe.

VIR, GTLM: Porsche all’attacco per l’ultima prova ‘Sprint’

Cooper MacNei/Kevin Estre sono pronti a dare battaglia in Virginia, ultima competizione ‘Sprint’ della stagione dopo l’appuntamento cittadino di Long Beach. La 911 RSR GTE #79 del WeatherTech/Proton Competition dovrà vedersela come sempre con le confermate Corvette di Antonio Garcia/Jordan Taylor #3 e Nick Tandy/Tommy Milner #4, reduce da due affermazioni in California.

GTD: lotta a 4 per il titolo al VIR

Paul Miller Racing ha riportato la Lamborghini nella victory lane dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in quel di Long Beach. Bryan Sellers/Madison Snow hanno vinto tra i muretti californiani e si sono rilanciati per il campionato a due prove dalla fine.

L’Huracan GT3 #1 si colloca al momento al secondo posto con 2538 punti contro i 2570 della Porsche #9 di Zach Robichon/Laurens Vanthoor (Pfaff Motorsports). Perdono punti Aston Martin e BMW, lontana dalla vetta nell’ultimo round in seguito ad un errore nelle prime battute da parte di Robby Foley. L’americano, iscritto in coppia con Bill Auberlen (Turner Motorsport #96) è quarto in classifica con 2420 punti, mentre al terzo posto segnaliamo l’Aston Martin #23 di Ross Gunn/Roman De Angelis (Heart of Racing).

Ultima prova valida per la Sprint Cup

Quest’ultima coppia è ad un passo dal titolo nella WeatherTech Sprint Cup che si chiuderà questo week-end in Virginia. Sono 2244 i punti per la Vantage GT3 contro i 2170 della Lamborghini #1 ed i 2075 della Lexus #14 di Jack Hawksworth/Aaron Telitz #14 (Vasser Sullivan). Attenzione in Virginia alla Porsche #16 di Wright Motorsport, pronta ad inserirsi nella battaglia per la vittoria con i confermati Trent Hindman/Patrick Long.

Appuntamento, in via eccezionale, sabato sera e non domenica. Live, come sempre, su IMSATV.

Luca Pellegrini