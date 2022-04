Tutto è pronto da Long Beach evento cittadino per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La principale categoria statunitense riservata alle GT ed ai prototipi si prepara per il tradizionale evento tra i muri californiani, gara di 1h e 40 come accade in quel di Belle Isle (Detroit).

DPi, GTD PRO e GTD si apprestano per sbarcare nella mitica location statunitense dopo la ’36 ore della Florida’ con la Rolex 24 at Daytona e la Sebring 12h dello scorso mese. Mancano all’appello LMP2 ed LMP3, classi che ritroveremo più avanti nel calendario. Ricordiamo che non tutte le categorie gareggiano contemporaneamente in tutti gli eventi, una caratteristica se vogliamo dell’IMSA.

Long Beach: Cadillac vs Acura, la lotta continua

1 a 1 tra Cadillac ed Acura dopo le prime due prove. La casa americana si è imposta in quel di Sebring, i ‘giapponesi’ hanno trionfato nel ‘World Center of Racing’ a gennaio. La Cadillac #5 del JDC Miller MotorSports detta al momento il passo con solo 11 punti di scarto sull’Acura #10 del WTR con Filipe Albuquerque/Ricky Taylor.

Le due squadre, ancora senza successi, inseguono la prima gioia stagionale tra i muretti di Long Beach, gara in cui cerca conferme il Chip Ganassi Racing con Renger van der Zande/ Sébastien Bourdais #01 e soprattutto Alex Lynn/Earl Bamber #02, padroni della Sebring 12h con un finale incredibile nonostante una sanzione un contatto con un doppiaggio.

Occhi puntati come sempre anche su Tristan Nunez/Pipo Derani (Action Express #31/Cadillac) e su Tom Blomqvist/Olivier Jarvis (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60 /Acura), coppie che non sono mai da sottovalutare. I primi rappresentano infatti il team che ha vinto il titolo 2021, gli altri hanno vinto la Rolex 24 ad inizio anno. Manca come noto la Cadillac #48 di Action Express, squadra che si concentrerà esclusivamente sulla Michelin Endurance Cup.

GTD PRO: Chevy cerca il bis, WeatherTech Racing passa a Mercedes

A Long Beach tornano in azione anche la GTD PRO dopo la 12ma affermazione per Corvette alla Sebring 12h. Scende come da pronostico il numero di partecipanti rispetto alle prime due sfide dell’anno, non tutte le squadre competono infatti in tutte le prove della categoria.

Matt Campbell/Mathieu Jaminet ( Pfaff Motorsports #9) proveranno a mantenere in casa Porsche la leadership della classifica nonostante una Sebring 12h sotto le aspettative. La squadra canadese dovrà vedersela con Chevy che è tornata al successo con il binomio formato da Antonio Garcia/Jordan Taylor. I campioni in carica sono tornati al successo in Florida, gioia che mancava dalla tappa di Lime Rock Park dell’estate 2021.

Una sola M4 GT3 sarà in scena con Rahal, come previsto la squadra legata al marchio bavarese porterà due auto solo negli eventi principali nella serie. Connor De Phillippi/ John Edwards rappresenteranno BMW con la vettura #25, mentre Aston Martin torna con Heart of Racing con Ross Gunn/Alex Riberas, in difficoltà a Sebring sin dalla prima ora con dei problemi.

Presente anche Jack Hawksworth/Ben Barnicoat (Vasser Sullivan #14) con Lexus e WeatherTech Racing che passa da Porsche a Mercedes. La casa di Stoccarda diventa ufficialmente il sesto brand differente presente in GTD PRO con Cooper MacNeil atteso accanto dell’esperto Raffaele Marciello. Ricordiamo che il team americano ha corso le prime due corse con entrambe le auto prima di scegliere l’AMG GT3 a favore della 911 GT3-R.

GTD: inizia da Long Beach la Sprint Cup

Inizia da Long Beach la Sprint Cup, coppa riservata alla GTD che tiene in considerazione tutti i risultati ottenuti nelle prove da 1h e 40 o da 2h e 40. La prima delle sette gare previste coincide con la terza tappa di un 2022 che si prospetta sempre più interessante dopo l’affermazione di Wright Motorsports (Porsche #16) in quel di Daytona ed il bellissimo successo di Cetilara Racing (Ferrari #47) a Sebring.

La prima squadra citata continuerà a fare affidamento su Ryan Hardwick/Jan Heylen, mentre gli italiani li ritroveremo nel Glen per la 6h della Michelin Endurance Cup. Dovremo attendere il 2023 per avere full-time Cetilar Racing, team che nel 2021 ha corso nel FIA World Endurance Championship in GTE-Am dopo una lunga esperienza con i prototipi in LMP2.

Tante conferme nel gruppo, debutta RWR con Acura

Tra i rivali della riconoscibile Porsche azzurra #16 vi è sicuramente la BMW #1 di Bryan Sellers/Madison Snow e la M4 GT3 #96 di Bill Auberlen/Robby Foley, rispettivamente di Paul Miller Racing e di Turner Motorsport. I due team sono chiamati a ben figurare insieme a Frankie Montecalvo/Aaron Telitz (Vasser Sullivan/Lexus #12) e Roman De Angelis /Tom Gamble (Heart of Racing/Aston Martin #27).

A Long Beach ritroveremo anche Winward Racing (Mercedes), team che farà affidamento sulla collaudata coppia formata da Russell Ward/Philip Ellis. Per la casa di Stoccarda occhi puntati anche su Mike Skeen/Stevan McAleer (Gilbert Korthoff Motorsports #32), mentre non dimentichiamoci di Lamborghini con Jeff Westphal/Robert Megennis (Carbahn with Peregrine Racing #39).

Salgono a due, invece, le Acura NSX GT3 in pista. La prima resta la #66 di Mario Farnbacher/Marc Mille (Gradient Racing), la seconda sarà gestita da una squadra ben nota come Rick Ware Racing che ha deciso di fare affidamento su Ryan Eversley/Aidan Read #51.

Vista la concomitanza con l’IndyCar Series appuntamento sabato nella seconda serata italiana per una prova da non perdere.

Luca Pellegrini