Dopo alcune voci in occasione nel week-end della 12h di Sebring, Chip Ganassi Racing ha reso noto che correrà nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021. Ad un anno di distanza dalla chiusura del progetto GT, la famosa formazione statunitense gareggerà nella DPi, la classe regina, con una Cadillac DPi-V.R.

Ganassi, squadra che ha vinto per sette volte il titolo IMSA, si aggiunge allo schieramento della principale serie americana riservata ai prototipi ed alle GT dopo il ritiro del binomio Acura-Penske. La squadra affiancherà il progetto IMSA al programma dell’IndyCar Series e della NASCAR Cup Series.

Il proprietario della squadra ha affermato alla stampa: “Non vediamo l’ora di tornare in IMSA e lottare per la vittoria assoluta dopo diversi anni di gare nella classe GTLM. Il nostro rapporto con General Motors si è ampliato e non potremmo essere più felici. La collaborazione con Cadillac è un’opportunità straordinaria per il nostro team e non vediamo l’ora di partecipare alla Rolex 24 at Daytona”.

Luca Pellegrini