Torna questo week-end, dal mitico circuito di Elkhart Lake, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lo spettacolo è garantito con DPi, LMP2, LMP3, GTLM e GTD che sono pronti a contendersi il primato tra i sali e scendi dello spettacolare impianto che sorge nello Stato del Wisconsin.

Elkhart Lake: Cadillac cerca il bis, Acura prova ad allungare

La classifica, dopo le prime sei competizioni, vede al comando l’Acura #10 del WTR. Ricky Taylor/ Filipe Albuquerque, reduci da tre podi consecutivi, inseguono il terzo acuto del 2021 per consolidare la propria posizione alla vigilia della trasferta californiana tra Laguna Seca e Long Beach.

Mazda insegue l’equipaggio #10 con Oliver Jarvis/Harry Tincknell #55, vincitori a giugno della 6h del Glen, la terza tappa della Michelin Endurance Cup. Attenzione alle Cadillac che si sono imposte nella rocambolesca prova sprint di Watkins Glen del 4 luglio, competizione che ha premiato la coppia brasiliana Felipe Nasr/Pipo Derani #31.

Il binomio di Action Express cerca un conferma dopo un difficile inizio 2021. Occhi puntati anche sulla Cadillac #5 di Loic Duval/Tristan Vautier ( JDC-Mustang Sampling Racing) e sulla #01 di Rengen van der Zande/Kevin Magnussen (Chip Ganassi Racing).

LMP2: Era Motorsport torna nel gruppo

Era Motorsport, dopo aver deciso di concentrarsi esclusivamente sull’Endurance Cup, si appresta a dare battaglia in quel di Road America. Dwight Merriman/Ryan Dalziel sono confermati sull’Oreca #18, equipaggio che dovrà vederselo con Mikkel Jensen/Ben Keating (PR1/Mathiasen Motorsports #52).

Presenti in Wisconsin anche Gabriel Aubry/John Farano (Tower Motorsport #8) e WIN Motorsport con Steven Thomas/Tristan Nunez/Thomas Merrill #11. Manca, invece, United Autosports che ritroveremo solo in quel di Road America.

LMP3: Gar Robinson l’uomo da battere

Gar Robinson è l’uomo da battere questo week-end. L’americano è il leader del campionato alla vigilia della penultima prova valida per la classe LMP3. Ricordiamo infatti l’assenza di questa categoria in quel di nelle prossime prove fino all’ultima di Road Atlanta.

Il portacolori di Riley Technologies, accompagnato da Felipe Fraga, si appresta a dare battaglia dopo aver messo in bacheca le ultime tre prove disputate. Secondo posto al momento con oltre 100 punti di ritardo per Jon Bennett/Colin Braun (CORE autosport #54), equipaggio da tenere sempre in considerazione.

Occhi puntati anche su Jarett Andretti/Oliver Askew (Andretti Autosports #36), mentre segnaliamo il debutto del Jr III Racing #30 con Terry Olson/Mike Skeen e del Wulver Racing #61 con Augie Pabst/Tonis Kasemets.

Elkhart Lake, GTLM: Porsche ci riprova

Porsche all’attacco a Road America contro le Corvette che hanno letteralmente dominato la prima delle due competizioni riservate alle GT dello scorso luglio in quel di Lime Rock Park.

Cooper MacNei/Matt Campbell #79 (WeatherTech/Proton Competition) inseguono le due C8.R ufficiali che dopo il round di Elkhart Lake si sposteranno in Europa per gareggiare nella 24h di Le Mans. Antonio Garcia/Jordan Taylor #3 e Nick Tandy/Tommy Milner #4 sono confermati sulle due auto ufficiali che sono nettamente superiori in quella che sarà l’ultima stagione della storia della GTLM.

GTD, BMW cerca di tornare al comando

Si infiamma a Road America la lotta per il titolo in GT Daytona, categoria riservata alle GT3. L’acuto di Lime Rock ha permesso all’Aston Martin di Ross Gunn/Roman De Angelis #23 (Heart of Racing) di beffare in classifica generale sulla BMW M6 di Bill Auberlen/Robby Foley #96 (Turner Motorsport).

Nella battaglia potrebbero intromettersi Lamborghini e Lexus. Paul Miller Racing insegue con Bryan Sellers/Madison Snow #1, mentre Jack Hawksworth/Aaron Telitz #14 e Zach Veach/Frank Montecalvo #12 difenderanno i colori di Vasser Sullivan. Queste due temibili squadre inseguono la prima gioia della stagione in campionato.

Ricordiamo infatti la vittoria della Lexus nella competizione sprint di Watkins Glen, prova valida esclusivamente ai fini della Sprint Cup. Occhi puntati come sempre anche sulle Porsche con Trent Hindman/Patrick Long (Wright Motorsport #16) e Zach Robichon/Laurens Vanthoor (Pfaff Motorsports #9).

Appuntamento a domenica 8 agosto alle 20.30 per una prova da non perdere nella mitica location di Road America. Gara live, come sempre, su IMSA.com.

Luca Pellegrini