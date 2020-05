L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship riprenderà l’attività in pista il 4 luglio a partire da Daytona! Dopo lo slittamento della 12h Sebring e della prova di Mid-Ohio, il campionato americano ha modificato il campionato ed ha compensato le cancellazioni delle prove cittadine di Long Beach e Belle Isle.

Il campionato americano ha iniziato la propria annata con la mitica Rolex 24 at Daytona, prima di bloccarsi per via dell’emergenza sanitaria alla vigilia della 12h di Sebring, originariamente prevista il 22 marzo.

La 6h di Watkins Glen, indetta per fine giugno e le prove Sprint di Mosport e Lime Rock sono state ufficialmente rimandate più avanti nel corso dell’anno. Daytona e Sebring si sono invece offerte per accogliere la categoria e compensare in questo modo i due circuiti cittadini che non verranno recuperati.

Il Daytona International Speedway ospiterà un evento sprint di 2h e 40 che sarà il secondo atto del campionato. Dopo il ritorno in pista del 4 luglio, l’IMSA WTSC si sposterà a Sebring il 18 dello stesso mese per una nuova sfida ‘corta’.

Road America (2 agosto) ed il Virginia International Raceway (23 agosto) mantengono il proprio posto nel calendario 2020, mentre resta confermato il round del 6 settembre al WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Calendario rinnovato, un autunno di fuoco!

Il primo week-end di ottobre, lo stesso in cui l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli correrà la 8h di Indianapolis, l’IMSA WTSC affronterà la 6h nel Glen. Il terzo round della Michelin Endurance Cup, la miniserie di durata che racchiude tutte le classiche del campionato, precederà di due settimane la Motul Petit Le Mans.

La classica prova che annualmente si svolge in Georgia sulle 10h diventa il nono atto del campionato che si concluderà con i circuiti di Lime Rock (31 ottobre) e Sebring, sede della mitica 12h che straordinariamente si terrà sabato 14 novembre.

L’evento del 4 luglio, festa nazionale in America, sarà la prima volta di una competizione Sprint dell’IMSA a Daytona. L’ultima volta fu nel lontano 2009, anno in cui si corse la Paul Revere 250, manifestazione Grand-Am.

Per assicurare la sicurezza di tutte le persone non saranno ammessi in autodromo i tifosi durante le prove estive di Daytona e Sebring.

Ecco le nuove date:

Daytona (DPi, GTLM, GTD) il 4 luglio;

Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD) il 18 luglio;

Road America (DPi, LMP2, GTLM, GTD) il 2 agosto;

VIRginia Intenational Raceway (GTLM, GTD) il 23 agosto;

WeatherTech Raceway Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD) il 6 settembre;

Mid-Ohio (DPi, GTLM, GTD) il 27 ottobre;

6h del Glen (DPi, LMP2, GTLM, GTD) il 4 ottobre;

Petit Le Mans (DPi, LMP2, GTLM, GTD) il 17 ottobre;

Lime Rock Park (GTLM, GTD) il 31 ottobre;

12h di Sebring (DPi, LMP2, GTLM, GTD) il 14 novembre.

Luca Pellegrini