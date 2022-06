BMW ha svelato ufficialmente la livrea e le linee della nuova LMDh. La casa bavarese è la prima in ordine cronologico ha presentare ufficialmente l’auto che dal 2023 gareggerà nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

il principale campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi è stato messo nel mirino della compagine teutonica che si affiderà a Rahal Letterman Lanigan Racing, squadra che oltre all’IndyCar milita in IMSA con BMW da anni.

Due esemplari della BMW M Hybrid V8, il nome ufficiale dell’auto, sono attesi in North America, categoria che vedrà l’impegno diretto di Porsche, Acura e Cadillac. La prima si è affidata a Penske, mentre Acura passerà nelle mani di WTR e Shank Racing. GM militerà con Action Express ed a Chip Ganassi Racing, squadre che presenteranno nei prossimi giorni la loro LMDh.

Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH, ha rilasciato in merito: “Il compito più critico e la sfida più grande per il team di progettazione nel team di progettazione del programma LMDh era che il prototipo doveva essere chiaramente riconoscibile come un’auto BMW M Motorsport. Basta uno sguardo per confermare che stiamo parlando di una BMW”.

Il prototipo presentato oggi, sviluppato con Dallara, sarà ammesso a tempo pieno nell’inedita GTP, classe regina statunitense che rimpiazzerà l’attuale DPi. Non ci sono informazioni per quanto riguarda l’impegno nel FIA World Endurance Championship e di conseguenza nella 24h Le Mans. Una vettura deve infatti iscriversi al Mondiale per gareggiare la maratona francese, una situazione che abbiamo commentato anche per Peugeot durante la stagione in corso.

