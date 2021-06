Dopo una stagione di assenza manca sempre meno alla 6h del Glen, quinto atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Nella storica pista statunitense tutto è pronto per la terza prova endurance della stagione, gara valida per la speciale classifica della Michelin Endurance Cup. Regna l’incertezza in tutte le classi che saranno in pista contemporaneamente nello Stato di New York, assente dai calendari del motorsport statunitense nel 2020.

DPi: JDC cerca il bis nell’endurance, attenzione a Mazda

Negli ultimi anni la 6h del Glen ci ha regalato moltissime emozioni e sorprese come il successo nel 2018 dell’Oreca #38 del JDC-Miller Motorsport. Quest’ultima formazione si presenta ai nastri di partenza dopo aver trionfato in quel di Sebring al termine di una 12h che ha visto molto competitiva anche la Mazda.

Il marchio giapponese è da tenere in considerazione visto lo splendido successo del 2019 quando Bomarito/Pla/Tincknel entrarono nella victory lane. Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito #55 rappresenteranno la squadra di Multimatic nella 6 di questo fine settimana, prova in cui Acura proverà ad allungare in campionato.

Acura prova l’allungo

Acura cerca di allungare in classifica dopo un nuovo prezioso podio tra i muretti di Belle Isle con la #10 del WTR. Ricky Taylor/ Filipe Albuquerque si collocano al momento al comando della graduatoria con 1398 punti contro i 1327 della già citata Mazda ed i 1270 della Cadillac #31 di Action Express. Questi ultimi sono vincitori della 6h del Glen del 2017, stagione in cui si imposero con le vecchie DP. Felipe Nasr/Pipo Derani/Mike Conway #31 non sono riusciti ancora a conquistare un successo in questo 2021, un obiettivo sfiorato a Mid-Ohio ed a Detroit ad inizio giugno.

Action Express ripresenta questo fine settimana la Cadillac #48. Con due podi all’attivo tra Daytona e Sebring c’è attesa di scoprire come si comporterà la vettura che vede in pista Jimmie Johnson/Simon Pagenaud/Kamui Kobayashi.

LMP2: cinque auto iscritte

Saranno 5 le LMP2 presenti alla 6h del Glen. Scott Huffaker/Mikkel Jensen/Ben Keating #52 guidano il campionato visto il successo nella 12h di Sebring, unica prova valida ai fini della stagione. Gli alfieri del PR1/Mathiasen Motorsports cercano il bis nella terza prova endurance della quarta prevista.

Attenzione come sempre a Dwight Merriman/Kyle Tilley/Ryan Dalziel #18 (Era Motorsport), vincitori della Rolex 24 ed a Guy Smith/Jim McGuire/Wayne Boyd #22, alfieri di United Autosports che gareggiano solo in queste speciali corse.

LMP3: record di presenze nel Glen

Record di presenze in LMP3, la terza classe riservata ai prototipi. United Autosports porta a nove gli iscritti di una classe che, lo ricordiamo, debutta nel 2021 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Gar Robinson/Scott Andrews/Felipe Fraga (Riley Technologies #74) guidano il campionato con 25 punti di margine su Bennett/Colin Braun/George Kurtz (Core Motorsport #54). Occhi puntati questo week-end sulla Ligier #36 di Andretti Autosport con Jarett Andretti/Marco Andretti/Oliver Askew e sul debutto in IMSA di United Autosports conNiklas Kruetten/Edouard Cauhaupe #2.

GTLM: torna BMW, Corvette favorita

Terzo round del campionato per la classe GTLM, realtà che in Ohio ed a Belle Isle hanno gareggiato senza segnare punti per la classifica generale. Sono quindi solo due le prove da prendere in considerazione in quello che sarà l’ultimo anno di vita per questa categoria.

Corvette è la favorita d’obbligo per la 6h del Glen di questo fine settimana. Il marchio di Detroit guida la classifica con la coppia Antonio Garcia/Jordan Taylor #3, vincitori della Rolex 24 di inizio anno. Il C8. R ha al momento 697 lunghezze contro i 656 punti della Porsche 911 RSR-19 #79 di WeatherTech/Proton Competition. La squadra che ha vinto la 12h di Sebring insegue un risultato di peso con Cooper MacNei/Matt Campbell/Mathieu Jaminet in un week-end in cui rivedremo in pista anche la BMW.

La casa bavarese si prepara alla terza delle quattro prove in programma negli USA nel 2021. Ricordiamo infatti che le M8 GTE sono iscritte esclusivamente nelle competizioni della Michelin Endurance Cup e non a tutte le sfide in programma del campionato. John Edwards/ Augusto Farfus/Jesse Krohn #24 e Connor De Phillippi/Philipp Eng/Bruno Spengler #25 sono stati scelti dalla casa tedesca per la 6h del Glen, evento vinto nel 2019 da Porsche.

GTD: equilibrio totale tra le GT3

Dopo quattro prove regna l’incertezza in GTD, la categoria riservata alle GT3. Le prime prove hanno portato al successo quattro costruttori diversi se consideriamo anche la prova di Belle Isle che non è stata valida ai fini del campionato. Mercedes, Porsche, BMW ed Aston Martin inseguono il bis nel Glen, tracciato in cui nel 2019 vinse Acura.

Al comando della graduatoria generale c’è la BMW M6 GT3 #96 del Turner Motorsport con Bill Auberlen/Robby Foley. Il successo di Lexington (Ohio) ha regalato la leadership alla vettura tedesca che ha solo sette punti di margine sull‘Aston Martin #23 dell’Heart of Racing che ha conquistato la sfida sprint di Belle Isle.

Occhi puntati nel Glen alle Porsche che hanno saltato il round di Detroit, valido esclusivamente per la WeatherTech Sprint Cup, speciale classifica esclusiva per la GTD. Wright Motorsport e Pfaff Motorsports si ripresentano ai nastri di partenza rispettivamente con Trent Hindman/Patrick Long/Jan Heylen #16 e Zach Robichon/Laurens Vanthoor/Lars Kern #9.

Acura insegue la prima gioia del 2021, Lamborghini all’attacco

Acura e Lamborghini inseguono il primo acuto nel campionato. La NSX GT3 ha faticato per ora nell’endurance ed il Glen potrebbe essere il terreno perfetto per rifarsi. Andy Lally/John Potter/Spencer Pumpelly (Magnus Racing with Archangel #44) difenderanno i colori Honda nella prova che ci apprestiamo a vivere.

Non dimentichiamoci di Lamborghini, sempre presente nella parte alta della classifica. Bryan Sellers/Madison Snow/ Corley Lewis sono confermati sulla #1 del Paul Miller Racing, mentre Misha Goikhberg/Frank Pereira/Tim Zimmermann si alterneranno al volante dell’Huracan GT3 #19 del GRT Grasser Racing Team.

Potrebbe regalarci sorprese anche la Mercedes con l’AMG #75 di Maro Engel/Mikael Grenier/Kenny Habul (Sun Energy 1 #75), secondi nella Rolex 24 dello scorso gennaio.

Appuntamento domenica 27 giugno alle 16.40 per una prova da non perdere in una delle piste più spettacolari del North America.

Luca Pellegrini