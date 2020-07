Nella prima parte della puntata 233 di Motorbike Circus abbiamo parlato con il team ZPM Racing Ducati, pronto ad affrontare questo esordio al primo round del CIV 2020 al Mugello. Fabio Marchionni, Matteo Baiocco ed Alessandro Andreozzi ci hanno raccontato il loro personale punto di vista e le aspettative su questo primo round.

Quella di martedì sera è stata una puntata di Motorbike Circus molto speciale e soprattutto inusuale. Abbiamo avuto ospiti in contemporanea Fabio Marchionni, team manager di ZPM Racing, Matteo Baiocco ed Alessandro Andreozzi, i due piloti scelti per guidare la V4R del team ZPM in questa avventura al CIV 2020. Fabio ed i due riders ci hanno fornito una loro personale previsione di questo primo round di un CIV in versione ridotta e le aspettative per le due gare in terra toscana.

Fabio Marchionni

Il primo a parlare e a darci la sua preview del fine settimana del Mugello è stato Fabio Marchionni, ex pilota proprio del CIV e da poco diventato team manager: “Finalmente si parte, quest’anno con nuovi obiettivi e due nuovi piloti. Puntiamo a fare bene nonostante siamo un team giovane nato questo inverno. Causa pandemia da Covid non arriveremo alla prima gara pronti come gli altri team ma ce la giocheremo”.

Matteo Baiocco

Un gradito ritorno a Motorbike Circus quello del “Baiox”, impegnato nel doppio ruolo di pilota Ducati nel CIV e collaudatore Aprilia in MotoGP. “Un periodo lunghissimo”, ha esordito Baiocco, “di solito la pausa invernale è infinita, da ottobre si torna in pista ad aprile, quest’anno addirittura a luglio, due inverni di stop praticamente. Vediamo di recuperare in fretta, il periodo di stop è stato uguale per tutti ed aspettare è il male minore”.

“Non vedo l’ora di tornare”, ha continuato Baoicco, “come ha detto prima Fabio, la squadra è nuova, ha cercato di mettere insieme tutto quello che serviva, c’è stato poco tempo per via dell’impegno importante con una moto come la V4, muoversi è un po’ differente rispetto ad un’altra moto, le uscite sono state poche ma cercheremo di fare il massimo già da questo fine settimana e crescere gara dopo gara”.

Alessandro Andreozzi

Debutto a Motorbike Circus anche per “Cecio21” Alessandro Andreozzi che quest’anno passa a Ducati dopo tanti anni con Yamaha. Andreozzi dice: “Non abbiamo potuto allenarci con le moto con le quali corriamo, ma ci siamo dovuti attrezzare con quello che avevamo. Si parte con questa nuova avventura, una ottima squadra che ci assiste, la moto va veramente forte, purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per metterla a punto”.

“La Ducati”, ha continuato Andreozzi, “è una moto un po’ più complicata rispetto alla Yamaha con la quale correvo gli scorsi anni, ci vuole un po’ più di tempo però sono fiducioso perché stiamo lavorando bene. L’ultimo giorno al Mugello ho trovato delle buone sensazioni sulla moto e possiamo fare bene”.

