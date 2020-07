Nel fine settimana, dopo una lunga pausa, scatta il CIV 2020. Quattro appuntamenti in gara doppia, primo proprio al Mugello, con tante novità interessanti nelle entry list dei piloti consegnate alla FMI. Sarà un campionato tiratissimo e nel quale gli errori possono risultare decisivi ai fini del risultato finale.

Il Mugello è il grande osservato speciale in questo fine settimana. Un po’ perché il primo appuntamento del CIV si svolge proprio sulla pista toscana e un po’ perché è attesa l’ufficialità dell’esordio nel calendario di Formula 1.

Concentriamoci però sul CIV, secondo campionato nazionale a prendere il via dopo il MotoAmerica di un mese fa. Porte chiuse e con limitato accesso a media e fotografi per il primo dei 4 appuntamenti della stagione, il Campionato Italiano è pronto a spiccare il volo nel fine settimana con la solita dose di spettacolo e grandi bagarre.

Superbike

Il “motomercato” ha portato diversi cambi di casacca questo inverno ed un debutto eccellente, oltre ad un gradito ritorno dopo aver dominato il National Trophy 1000 lo scorso anno. Parliamo naturalmente di Eddi La Marra che sarà al via con la RSV4 1100 nel team Nuova M2 Racing insieme a Lorenzo Savadori a dar la caccia al team Barni Ducati capitanato da Michele Pirro e dal rientrante Samuele Cavalieri. Armi affilate anche tra i team BMW con Delbianco (DMR), Vitali (Guandalini) e Mantovani (Tutapista). Pronte a dar battaglia anche le Ducati dei team Broncos e ZPM (recentissimi ospiti a Motorbike Circus) e la Suzuki Penta di Kevin Calia. Debutta in classe Superbike il campione in carica della 600 Lorenzo Gabellini con la Honda CBR1000RR-R all black del team Althea di Genesio Bevilacqua e sarà interessante vedere come saprà cavarsela la nuova nata della Casa di Tokio in un campionato dominato dalla Ducati da diversi anni.

Supersport 600

La classe intermedia per questo round del Mugello sarà impreziosita dalla presenza di Andrea Locatelli con la Yamaha del mondiale del team Evan Bros. Per il bergamasco un allenamento in vista della ripartenza del Mondiale Supersport fissata per l’1-2 agosto a Jerez. Orfana di Gabellini, la Supersport sarà terreno di caccia delle vecchie volpi Roccoli, Valtulini, Mercandelli e Stirpe ai quali si aggiungono anche Kevin Manfredi (CM Racing), Marco Bussolotti, Luca Bernardi ed Alessandro Nocco. E proprio Nocco ha rilasciato queste dichiarazioni dopo i test collettivi in vista della ripartenza del campionato nazionale: “Nei test di giovedì e venerdì scorso abbiamo ottenuto i primi riferimenti con gli altri piloti del CIV, e sono positivi. È stato anche un buon momento per conoscere i nuovi membri del team: dopo il lockdown non siamo la 100%, ma ci arriveremo. Avere la squadra tutta per me sarà importante: nella categoria noi piloti siamo tutti molto vicini e i dettagli possono fare la differenza. Ci siamo avvicinati a una messa a punto molto buona della moto”.

Supersport 300

La SS300, una delle categorie più combattute del Campionato, vedrà ancora una griglia ben nutrita con oltre 30 piloti al via. A lottare per il titolo di Thomas Brianti ci saranno, tra gli altri, protagonisti come Emanuele Vocino (Kawasaki Gradara Corse PZ Racing), Giacomo Mora (Junior Team AG Yamaha Pata), Marco Carusi (Kawasaki CH4 Racing Team) insieme al rientro del Campione 2018: Manuel Bastianelli (Kawasaki CM Racing). Curiosità per Diego Palladino (Yamaha), il pilota del Team Roc’n’Dea di Roccoli e De Angelis.

TV

Il round 1 ELF CIV 2020 dal Mugello sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP, sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità e in live streaming sui siti Motosprint, Eleven Sport e civ.tv. Le gare inizieranno sabato alle 13.25 e domenica alle 13.

Marco Pezzoni