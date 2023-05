Il Supercars Championship e la Tasmania spiccano della 15ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. La serie australiana non ha mancato di regalare emozioni, protagonista insieme a molti altri campionati che questo fine settimana sono scesi in pista.

Spazio anche al BTCC ed al GTWC America, rispettivamente in scena da Snetterton e COTA. In azione anche la NASCAR Truck Series che dopo oltre 20 anni ha riacceso i motori in North Carolina nella storica location di North Wilkesboro.

Purtroppo non potremo commentare, invece, l’appuntamento di Imola della Porsche Mobil 1 Supercup. Il monomarca del brand tedesco avrebbe dovuto iniziare questo fine settimana in Italia in occasione del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, cancellato per il maltempo che ha messo in ginocchio la nota regione Italia.

Supercars Championship, Tasmania: Kostecki resta leader

Brodie Kostecki resta leader del Supercars Championship dopo uno spettacolare appuntamento in Tasmania. Il #99 della serie detta il passo nonostante l’assenza di vittorie in quel di Symmons Plains Raceway, caratteristico impianto che ha accolto il quarto round del 2023.

Race-1 Tasmania: Brown in vetta, Kostecki perde punti preziosi

La race-1 è stata a due facce per l’Erebus Motorsport. La squadra legata a Chevrolet ha infatti vinto per la prima volta nella propria storia in Tasmania con un perfetto Will Brown #9, mentre ha perso dei punti preziosi con Brodie Kostecki #99 nel corso del terzo giro.

Il leader del campionato è stato spinto contro le barriere dopo una particolare situazione che si è verificata all’hairpin in compagnia di Jack Le Brocq (Truck Assist Racing #34/Chevy) e Cam Waters (Monster Energy Racing #6/Ford). In curva 3 sono rimasti in difficoltà, in una situazione completamente differente, anche Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25/Ford) e Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #88/Chevy), ‘bloccati nella parte interna del tracciato.

Brown ha allungato ed ha colto la seconda affermazione del 2023, mentre Andre Heimgartner (R&J Batteries #8/Chevy) e Shane van Gisbergen (Red Bull Ampol Racing #97/Chevy) concludevano in seconda e terza piazza precedendo Cam Waters.

Early drama headlines our first race in Tasmania 💥 Check out all the action from Race 10 at the NED Whisky Tasmania SuperSprint with the @BoostAus Australia highlights! #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/jlLh8cOExI — Supercars (@supercars) May 20, 2023

Race-2 Tasmania: Feeney mette tutti in riga

Erebus Motorsport ha dovuto cedere il passo a Broc Feeney. Il #88 di Red Bull Ampol Racing si è trovato in cima alla graduatoria dopo una gestione perfetta della prova. L’australiano ha fatto la differenza ai box fermandosi un giro dopo gli avversari.

Il giovane pupillo del Triple Eight Race Engineering ha colto la terza affermazione del 2023 precedendo all’arrivo Brodie Kostecki e Will Brown. Da segnalare, invece, il ritiro di Shane van Gisbergen #97, out nel primo giro dopo un contatto con una Ford Mustang del Grove Racing.

SVG crashes out on Lap 1, more hairpin dramas and a young gun converts! Check out the @BoostAus highlights from Race 11 at the NED Whisky Tasmania SuperSprint #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/RU1G9TsJ7X — Supercars (@supercars) May 21, 2023

Race-3 Tasmania: Brown raddoppia

Coca-Cola Racing by Erebus ha recitato ancora il ruolo di protagonista con Brown e Kostecki. Il #9 ed il #99 dello schieramento hanno allungato sin da subito su Red Bull Ampol Racing, all’attacco con Feeney e SVG.

Il primo conquisterà il secondo posto beffando Kostecki, mentre il secondo dovrà arrendersi al quarto posto conclusivo. Bellissima vittoria, la terza complessiva del 2023, per Brown, perfetto a gestire la scena dopo uno start perfetto.

Prossimo round la Betr Darwin Triple Crown, corsa che commenteremo a metà giugno.

A perfect performance from Brown and a great battle to the flag between Kostecki and SVG! Check out the @BoostAus highlights from Race 12 and the NED Whisky Tasmania SuperSprint #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/MhVPPFwXHQ — Supercars (@supercars) May 21, 2023

BTCC, Snetterton: Sutton passa al comando del campionato

Ash Sutton e Tom Ingram festeggiano al termine di un combattuto fine settimana in quel di Snetterton, terzo atto del Kwik Fit British Touring Car Championship. Il portacolori di Ford, nuovo leader della serie e l’alfiere di Hyundai regalano spettacolo, rispettivamente al top nelle prime due gare e nella race-3.

Race-1 Snetterton: Sutton resiste ad Hill

30ma affermazione in carriera e terza del campionato per Sutton (NAPA Racing UK/Ford) che nella race-1 ha letteralmente dominato la scena, abile a sfruttare al massimo la pole-position conquistata nella giornata di sabato.

Il #116 del gruppo ha dovuto respingere nel finale ogni ipotetico assalto da parte di Jake Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport). L’esperto portacolori di BMW ha provato a rovinare la festa all’ex campione di Ford, una missione non riuscita per soli due decimi di secondo.

Colin Turkington (Team BMW) ha completato terzo precedendo Tom Ingram (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8/Hyundai) ed Adam Morgan (Team BMW). 11mo posto, invece, per Dan Cammish ( NAPA Racing UK), in rimonta con la propria Ford dall’ultima piazza.

Race-2 Snetterton: Sutton unico re

La seconda delle tre sfide che abbiamo commentato nella giornata di domenica ha visto un solo uomo al comando. Sutton è stato semplicemente perfetto nel gestire dal primo all’ultimo giro la prima piazza, il 29enne non ha lasciato scampo alla concorrenza.

NAPA Racing UK ha potuto mettere in bacheca una nuova affermazione precedendo Hill, Turkington ed il compagno di squadra Daniel Rowbottom. 7ma posizione per Ingram, 11ma per Cammish davanti a Árón Taylor-Smith (CarStore Power Maxed Racing).

Race-3 Snetterton: Ingram interrompe il dominio di Ford

Uno strepitoso Tom Ingram ha vinto l’ultima sfida in programma dopo aver attaccato con una notevole decisione i rivali. Rowbottom ha dovuto arrendersi al campione in carica che nel finale dovrà vedersela con il ritorno di Cammish.

BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 e Hyundai hanno potuto festeggiare davanti all’inglese di Ford che successivamente verrà squalificato per non aver superato le verifiche tecniche che seguono la gara. Rory Butcher (TOYOTA GAZOO Racing UK) ha quindi ereditato la seconda posizione precedendo i già citati Rowbottom e Sutton oltre ad uno straordinario Josh Cook. Menzione d’onore per l’Honda di One Motorsport with Starline Racing, in rimonta dal fondo della griglia.

Nel primo week-end di giugno, tra due settimane, il round di Thruxton, attesissima sfida nel tracciato più veloce dell’intero campionato.

GTWC America, COTA: Porsche ed Acura al vertice

Porsche ed Acura si dividono il bottino al COTA nel secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Wright Motorsports #120 e Racers Edge Motorsports #93 si contendono il successo nella terza sfida del 2023, evento che ha segnato il ritorno delle GT3 in Texas dopo una breve pausa.

Race-1 COTA: tripudio di Porsche ad Austin

Adam Adelson/Elliott Skeer (Wright Motorsports #120/Porsche) hanno dominato la scena nel finale ed hanno meritatamente firmato la race-1 del COTA del GTWC America. La coppia ha ottenuto la prima gioia del 2023 nella graduatoria overall, la terza in cinque sfide in PRO-Am.

Tutto si è deciso a 35 minuti dalla fine con una spettacolare bagarre per la vittoria che ha visto protagonista Eliiott Skeer. Quest’ultimo, dopo aver superato con un deciso attacco all’interno di curva 1 la BMW M4 GT3 #38 di ST Racing e Mercedes AMG #04 di CrowdStrike by Riley, ha preso il largo approfittando dei problemi della Porsche #53 di MDK Motorsports.

L’auto di Trenton Estep/Seth Lucas dovrà rallentare in seguito ad un danno riportato dopo un contatto con la Porsche #28 di RS1, nuovamente presente sul podio con Eric Filgueiras/Stevan McAleer. Primo posto in PRO per la coppia citata, presenti nella Top3 overall in seconda piazza davanti a Charlie Luck/Jan Heylen (Wright Motorsport #45).



Da segnalare, invece, l’incidente che in curva 1 ha escluso dopo metà gara la BMW #94 di BimmerWorld e la Ferrari di Conquest Racing #21. Le due auto si trovavano in lotta per la seconda posizione overall davanti alla già citata 911 GT3-R (992) #53 di MDK Motorsport.

An action-packed Race 1️⃣ will shake up this championship! Congrats to todays winners 👏#FanatecGT #GTWorldChAm #GTCOTA pic.twitter.com/DzxqJhq0r4 — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) May 20, 2023

Race-2 COTA: Racers Edge Motorsports #93 svetta con Acura

Racers Edge Motorsports #93 firma un bellissimo successo con Ashton Harrison/Mario Farnbacher dopo una seconda parte stellare d’evento. I campioni PRO-Am si impongono per la prima volta nella graduatoria assoluta, la seconda tra i PRO dopo quanto accaduto a Sonoma ad inizio anno.

Il finale è stata una vera e propria passerella per Harrison che ha mantenuto una ‘distanza di sicurezza’ dall’ipotetico ritorno da parte di Eric Filgueiras/Stevan McAleer (RS1 #28/Porsche) e Adam Adelson/Elliott Skeer (Wright Motorsports #120/Porsche), rispettivamente in seconda e terza piazza.

Appuntamento a metà giugno per il quarto round presso il VIRginia International Raceway.

NASCAR Truck Series, North Wilkesboro: Larson firma il successo

Kyle Larson diventa vince a North Wilkesboro Speedway a 27 anni di distanza dall’ultima affermazione nella storia dell’impianto per quanto riguarda la NASCAR Truck Series. Il californiano firma la terza gioia in carriera nella categoria, la prima stagionale dopo una gestione perfetta dell’overtime.

Il californiano, dopo aver regolato la concorrenza durante un’interessante Stage 2, ha saputo lanciarsi verso la ‘Victory lane’ concludendo davanti a Ty Majeski #98 (Soda Sense/Curb Records Ford) e Matt Di Benedetto (Rackley Roofing Chevrolet #23).

Tra 7 giorni la gara in quel di Charlotte.

RETWEET TO CONGRATULATE KYLE LARSON ON HIS NASCAR TRUCK SERIES WIN AT NORTH WILKESBORO SPEEDWAY! pic.twitter.com/NvJnkeCU1l — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 20, 2023

Nella prossima puntata…

Nella prossima puntata di ‘A Ruota Libera’, oltre al ritorno della NASCAR Xfinity Series in quel di Charlotte, ci sarà da divertirsi con l’International GT Open (Spa-Francorchamps) e l’Intelligent Money British GT Championship (Donington Park). Per quanto riguarda il panorama delle ruote coperte ricordiamo anche il debutto del DTM 2023 da Oschersleben ed il ritorno dalle Ardenne di Spa del TCR World Tour (TCR Europe).

Luca Pellegrini