Il motociclismo piange Jakub Gurecky: il 16enne ceco muore in allenamento

Il mondo delle due ruote si stringe attorno alla famiglia di Jakub Gurecky, 16enne ceco campione della Northern Talent Cup 2021 deceduto in seguito ad un violento incidente verificatosi durante una sessione di allenamento nel kartodromo di Martin, Slovacchia. Gurecky stava completando la preparazione in vista della nuova stagione. Questa si sarebbe incentrata principalmente sulla Red Bull Rookies Cup, campionato che da sempre rappresenta una fondamentale rampa di lancio per i giovani talenti di tutto il mondo.

NORTHERN TALENT CUP 2021 DOMINATA: LA ROOKIES CUP ATTENDEVA GURECKY

Jakub aveva conquistato l’accesso alla Rookies Cup attraverso un grandioso 2021. Lo scorso anno, infatti, si era impadronito della Northern Talent Cup grazie alle prestazioni maiuscole della prima parte di campionato. Nelle prime otto gare Gurecky era riuscito a siglare altrettanti podi e vincere ben quattro manche consecutive tra Le Mans ed il Sachsenring. Il supporto della Federazione ceca lo poteva lanciare verso una stagione fondamentale ma l’incidente verificatosi nello scorso fine settimana ha annientato il sogno di Jakub.

CINQUE RAGAZZI DECEDUTI IN MENO DI UN ANNO TRA PISTA E ALLENAMENTI

Questo rappresenta per il motociclismo un periodo molto difficile e delicato. Proprio ieri avevamo dato la notizia della morte di Jason Aguilar, 25enne di origini spagnole impegnato nel MotoAmerica deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in mountain bike. Jakub e Jason si aggiungono a quella lista di tragedie che hanno portato via ragazzi giovani, a volte nemmeno maggiorenni. Episodi accaduti mentre gli stessi piloti correvano o si allenavano in sella ad un mezzo su due ruote, moto o bici. Dal maggio 2021 il motociclismo ha pianto Jason Dupasquier (Mugello-Moto3), Hugo Millán (Aragon-ETC), Dean Berta Viñales (Jerez-WSSP300), ai quali vanno aggiunti, con immensa tristezza, Aguilar e Gurecky.

L’intera redazione di LiveGP.it si stringe attorno a famiglia, parenti e amici di Jakub Gurecky.

Matteo Pittaccio