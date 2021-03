Per il secondo anno consecutivo non si disputerà la 10h di Suzuka, atto valido per l’Intercontinental GT Challenge Powered by AWS. La serie ‘globale’ di SRO è costretta a prendere questa decisione in seguito all’emergenza sanitaria che rende complessi gli spostamenti tra gli stati.

Dopo l’annullamento della 12h di Bathurst (Australia), tradizionale opening round della serie nel mese di febbraio, salta il secondo appuntamento dei quattro appuntamenti previsti. SRO, organizzatore del campionato, sta studiando un “piano b” per permettere lo svolgimento di una stagione su quattro appuntamenti.

L’Intercontinental GT Challenge si appresta a sbarcare su un nuovo circuito, presumibilmente in Medio Oriente. Il piano alternativo del campionato potrebbe prevedere un’inedita competizione endurance in quel di Dubai, Abu Dhabi o Bahrain, circuiti protagonisti in questo inizio anno con l’Asian Le Mans Series e non solo.

We are privileged to visit some amazing countries and events, but nowhere are the fans more passionate or dedicated than at #Suzuka10H.

We can’t wait to see you all again in 2022. #IntGTC ❤️ 🇯🇵 pic.twitter.com/0MRlJtL5pM

— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) March 17, 2021