Il motorsport italiano si prepara alla ripartenza delle attività agonistiche, dopo il periodo di lockdown imposto dal Covid-19. In attesa che le prossime disposizioni possano dare il via libera anche alle gare sul nostro territorio, abbiamo fatto il punto della situazione nella puntata 299 di ‘Circus!’. Con noi Davide Magnabosco (resp.nazionale ASI velocità), il dott. Paolo Collivadino (medico e pilota) e i rappresentanti di due team: Gabriele Camisa (6ix Engineers) e Mauro Guastamacchia (Team Aggressive).

Ancora una volta, l’appuntamento di ‘Circus!’ si conferma il salotto del motorsport italiano. Anche questa settimana, il tema portante si è concentrato attorno all’attuale situazione nel nostro Paese. alle prese con la ripartenza delle attività dopo lo stop forzato imposto dal Coronavirus.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Abbiamo quindi fatto il punto della situazione in compagnia di Davide Magnabosco, responsabile nazionale di ASI per quanto riguarda la attività karting e automobilismo, al fine di conoscere meglio la situazione relativa alle attività in pista che coinvolgono centinaia di appassionati a livello non professionistico.

E’ stata poi la volta di Paolo Collivadino. Due volte campione italiano di Formula Class Junior Italia, nonché medico impegnato in questa fase nella pratica di test sierologici. Con lui è stata analizzata la situazione legata alla ripresa delle attività nel nostro Paese, soprattutto per fare luce sul come i week-end di gara possano tutelare la piena sicurezza e salute di tutti gli addetti ai lavori.

Infine, nella seconda parte della puntata, spazio anche per due rappresentanti di team impegnati nei vari campionati nazionali. Nella fattispecie, sono intervenuti Gabriele Camisa (team manager della scuderia 6ix Engineers, impegnata nel Trofeo Super Cup) e Mauro Guastamacchia, pilota e team manager del Team Aggressive, a sua volta presente in svariati contesti, dalla Lotus Cup al TCR Italy.

Una puntata ricca di spunti interessanti, quella dedicata alla ripartenza del motorsport italiano, come sempre condotta dal direttore di LiveGP.it Marco Privitera nello studio virtuale.

GUARDA LA PUNTATA 299 DI ‘CIRCUS!’ ⬇