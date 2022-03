WRT ha reso noto il proprio programma per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe 2022), categoria che segnerà il debutto di Valentino Rossi nel mondo delle ruote coperte. Il ‘Dottore’ sarà accompagnato dal belga Frédéric Vervisch, mentre Nico Müller raggiungerà la coppia nelle competizioni di durata compresa la 24h di Spa-Francorchamps.

La formazione belga porterà due auto in PRO. La vettura #46 dividerà il box con Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts #32, equipaggio che non ha bisogno di presentazioni. Gli ultimi due verranno impiegati full-time con l’obiettivo di difendere il titolo overall dello scorso anno. Da segnalare una terza auto PRO per la Sprint Cup con l’interessante formazione composta da Christopher Mies/Jean-Baptiste Simmenauer.

GTWC Europe, non solo PRO e Valentino Rossi per WRT

Non solo PRO Cup come accaduto negli utlimi anni. Ricordiamo infatti l’impegno nelle prove di durata con Ryuichiro Tomita/Arnold Robin/ Maxime Robin (Gold Cup), Diego Menchaca/Lewis Proctor/Finlay Hutchison (Silver Cup) e Benjamin Goethe /Thomas Neubauer/ Jean-Baptiste Simmenauer (Silver Cup). Manca all’appello il teammate di Finlay Hutchison per le prove Sprint tra i Silver, classe che vedrà in azione anche Benjamin Goethe/Thomas Neubauer.

Vincent Vosse, boss della squadra, ha commentato alla stampa: “Siamo molto felici di annunciare una formazione di piloti così eccezionale per la stagione 2022. Sono pienamente soddisfatto del risultato e vorrei ringraziare tutti i partner per il loro supporto. Sarà una stagione di sfide, ma siamo molto entusiasti di affrontare nuove missioni”.

Il GTWC Europe effettuerà ora i test pre-stagionali al Paul Ricard, mentre la prima prova dell’anno si terrà ad inizio aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con una 3h. La Sprint Cup, invece, scatterà a maggio da Brands Hatch.

Luca Pellegrini