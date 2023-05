Ferrari e Frikadelli Racing hanno vinto con Earl Bamber/Nick Catsburg/ David Pittard/Felipe Fernandez Laser la 51ma edizione della 24h Nürburgring. Prima affermazione di sempre per il costruttore italiano e per la storica realtà tedesca nella famosa sfida nell’Inferno Verde, un bellissimo successo con l’inedita 296 GT3.

Marco Wittmann /Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/ Martin Maxime (ROWE Racing #98/BMW) alzano bandiera bianca e si accontentano della seconda piazza davanti a Luca Stolz/Raffaele Marciello/Phillip Ellis/Edoardo Mortara (Mercedes-AMG Team Bilstein #4).

Attesa per un finale scoppiettante

La mattinata è stata amministrata con una relativa scioltezza da parte di Frikadelli Racing, mentre le due Mercedes ufficiali si contendevano il terzo posto senza esclusione di colpi. Team GetSpeed #2 e Team Bilstein #4 hanno regalato spettacolo per la terza piazza, una lotta che indubbiamente ha permesso alla BMW #98 di ROWE Racing di consolidare il secondo posto overall.

La situazione è rimasta intatta con il passare dei minuti, Ferrari ha amministrato il proprio margine su BMW e su Mercedes. La strategia di quest’ultime vetture ha tentato di cambiare le carte in tavola nel finale, una missione non scontata visto i due minuti di margine per la testa della corsa.

Ferrari vs BMW

Ferrari #30 ha effettuato la sosta finale a 1h e 05 della fine, BMW ha ritardato di due giri il proprio passaggio in pit road guadagnando dei secondi preziosi sulla Rossa. David Pittard ha mantenuto il volante della 296 GT3, Dries Vanthoor ha sostituito Maxime Martin a bordo della riconoscibile BMW di ROWE Racing #98.

Gli ultimi minuti non hanno cambiato le carte, Ferrari ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi scrivendo la storia della corsa. Un brand italiano non aveva infatti mai primeggiato nei 51anni della sfida tedesca, Ferrari portando in scena per la prima volta l’inedita 296 GT3.

🏆 WE HAVE A NEW CHAMPION 🏆

Congratulations to Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard, Felipe Fernandez Laser and the entire Frikadelli Racing Team for winning the ADAC TotalEnergies 24h 2023 🥳 #24hNBR #24hNBR2023

.#nring #24hnurburgring #nürburgring #nordschleife pic.twitter.com/5w0pWG52wC — ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring (@24hNBR) May 21, 2023

La Rossa abbatte i costruttori di casa, BMW si arrende insieme a Mercedes che a più riprese hanno provato a mettere in difficoltà il brand tricolore. Quarta posizione per Adam Christodoulou/Maximilian Götz/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2), quinta per Porsche con Matteo Cairoli/Dennis Olsen/Julien Andlauer (Rutronik Racing).

I vincitori Earl Bamber/Nick Catsburg/ David Pittard/Felipe Fernandez Laser, abili a concludere 161 passaggi, hanno stabilito anche la nuova distanza record per l’impegnativa ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring. L’appuntamento è ora per l’anno prossimo, una nuova pagina di storia tutta da scrivere che vivremo nel week-end del 12 maggio.

Luca Pellegrini