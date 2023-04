Inizia da Monza la stagione 2023 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3. Cresce l’attesa per una serie da non perdere, cinque interessantissime prove che vedranno al via ben 56 auto tra PRO, Gold, Silver e Bronze Cup.

Dopo un cambio di programma per il 2022, Monza torna ad accogliere l’opening round del GTWC Europe Endurance Cup, evento tradizionale che commenteremo sulla distanza delle tre ore. Il medesimo format verrà ripetuto successivamente al Nurburgring ed a Barcellona, manifestazioni che nell’ordine seguiranno la 1000km del Paul Ricard (6h) e la mitica 24h di Spa-Francorchamps che come sempre rientrerà anche nell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Per la tappa lombarda parleremo di Endurance Cup, mentre per la Sprint Cup dovremo attendere a maggio quando si gareggerà nel Regno Unito a Brands Hatch. Ricordiamo che i due campionati assegnano delle coppe distinte, mentre la somma dei risultati di tutti e 10 gli appuntamenti in programma incorona il vincitore complessivo del GTWC Europe.

This is it. This is not a drill 🥹 It’s Race Week!!! 🔥🔥🔥#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/YPiaH8ZHAL — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) April 17, 2023

GTWC Europe, Mercedes tenta di confermarsi al top, attesa per le nuove GT3

Mercedes tenta di confermarsi al vertice dopo aver primeggiato nel GTWC Europe (Endurance + Sprint) con Raffaele Marciello. L’elvetico, vincitore con l’andorrano Jules Gounon e lo spagnolo Dani Juncadella del GTWC Europe Endurance e della 24h di Spa, torna all’attacco con i colori di Akkodis ASP.

Gounon, padrone nel 2022 della Rolex 24 in GTD PRO e della 12h di Bathurst, supporterà nuovamente il temibile pilota svizzero che condividerà l’abitacolo con il russo Timur Boguslavskiy. Akkodis ASP avrà una seconda AMG GT3 in PRO con Lorenzo Colombo/Maxi Goetz/ Thomas Drouet, mentre per Mercedes è da rimarcare anche la presenza di Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (AMG Team Al Manar Racing by GetSpeed #777).

Occhio a BMW, WRT e Rossi presenti ad una nuova sfida

Dopo anni con acuti con Audi, WRT si appresta per vivere una nuova sfida con BMW. La casa bavarese accoglie la compagine belga nella lista delle proprie formazioni, un significativo accordo che precederà l’impegno nella top class del FIA World Endurance Championship.

WRT e BMW hanno tutte le carte in regola per ben figurare nell’Endurance e nella Sprint Cup, speciale categoria di cui parleremo a maggio. Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde sono attesi a bordo dell’auto #32, mentre Valentino Rossi tornerà nel gruppo a bordo dell’auto #46 con Maxime Martin/Augusto Farfus.

Il brasiliano si unirà al ‘Dottore’ ed al belga nell’Endurance Cup, un tridente che è già stato collaudato in quel di Bathurst nell’opening round dell’IGTC. Nuova stagione con le quattro ruote per la stella del Motomondiale, determinato per migliorare dopo l’esperienza maturata nel 2022.

Per la casa tedesca ritroveremo anche ROWE Racing tra i PRO con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98 e Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen #988, tridente di giovani che da quest’anno hanno ricevuto lo status da ufficiali.

View this post on Instagram A post shared by ROWE Racing (@teamroweracing)

E Audi non ci sarà?

WRT lascia Audi, la Casa dei Quattro Anelli non abbandona il GTWC Europe. Per il costruttore teutonico è da segnalare la partecipazione in GT3 di Comtoyou Racing, nota formazione che negli ultimi anni ha partecipato esclusivamente al mondo delle TCR.

Christopher Haase / Frédéric Vervisch / Gilles Magnus si allineeranno in PRO, équipe belga che si contenderà il titolo 2023 dell’Endurance Cup insieme a Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange 1 #40) e Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25).

Ferrari debutta in Europa con la 296, presenti anche Porsche e Lamborghini

Ferrari e non solo si presentano al via del GTWC Europe con l’inedita 296 GT3, vettura completamente differente rispetto alla vincente 488. Il gioiello italiano si appresta per debuttare nel ‘Vecchio Continente’ dopo le prime sfide in North America in quel di Daytona e Sebring nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman #51 e Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra #71 daranno spettacolo nell’Endurance Cup, campionato che vedrà ai nastri di partenza anche la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 e la Porsche 911 GT3-R (992). Queste ultime sono delle evoluzioni rispetto ai rispettivi modelli precedenti, una situazione completamente differente rispetto al nuovo gioiello di Maranello.

Da notare un piccolo cambio di line-up per AF Corse in vista della tappa brianzola. Il brasiliano Daniel Serra non sarà infatti della partita in seguito all’impegno nel Stock Car Pro Series, al suo posto ritroveremo Alessandro Pier Guidi.

View this post on Instagram A post shared by Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@gtworldcheu)

K-Pax Racing torna con Lambo, nuova missione per Iron Lynx

Dopo un passato con Bentley in Europa, k-Pax rientra nel GT World Challenge Europe Endurance Cup a tempo pieno con Lamborghini. La squadra statunitense che ha dominato le ultime edizioni del GTWC America attraversa nuovamente l’Atlantico per gareggiare con un tridente di primo profilo formato da Marco Mapelli/Franck Perera/Sandy Mitchell.

Tra i favoriti per il pronostico c’è ovviamente anche Iron Lynx, team che con Ferrari ha primeggiato nella 24h di Spa del 2021 e nel GTWC Europe Endurance Cup di due anni fa. La squadra di Andrea Piccini ha cambiato costruttore passando dalla Rossa al brand bolognese, una scelta che guarda al futuro in ottica prototipi. Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper #63 sono stati scelti per l’impegno in PRO, una line-up di primo profilo che ha tutte le carte in regola per puntare al titolo.

Attenzione a Rutronik ed a Porsche, non dimentichiamoci di McLaren

Porsche è determinata a ben figurare con la nuova versione della Porsche 911 GT3-R (992). Rutronik Racing è il team di riferimento con una line-up di primo profilo che vedrà in pista il danese Dennis Olsen, l’austriaco Thomas Preining ed il tedesco Laurin Heinrich, al debutto in GT3 dopo il titolo nella Porsche Carrera Cup Deutschland.

In PRO è da evidenziare anche la partecipazione di Dinamic GT, meglio conosciuta come Dinamic Motorsport. Il nome è cambiato in seguito ad una divisione interna nel team italiano che ha deciso di unirsi ad Huber Racing per il GTWC 2023.

La prima realtà si impegnerà in GT3, mentre la seconda formazione è attesa nuovamente nei monomarca di Porsche tra la Mobil 1 Supercup e la Carrera Cup Italia. L’équipe italiana si impegnerà con ben tre auto nel ‘Vecchio Continente’, rispettivamente affidate a Ayhancan Güven/ Christian Engelhart/Sven Müller #54 (PRO), Daniele Di Amato/Jop Rappange/Tanart Sathienthirakul #56 (Silver) e hilipp Sager/Benjamin Barker/Marius Nakken Dinamic GT Huber Racing #55 (Bronze).

View this post on Instagram A post shared by Dinamic GT (@dinamic_gt)

A differenza degli ultimi anni mancherà Aston Martin, ma per il Regno Unito ritroveremo McLaren. Il costruttore di Woking si impegnerà con Garage 59 al posto di JOTA Sport, compagine che parteciperà al FIA WEC in LMP2 ed in LMDh con Porsche. Benjamin Goethe/Nicolai Kjærgaard/ Marvin Kirchhöfer si alterneranno al volante di una McLaren 720S EVO, auto completamente aggiornata come la già citata Huracan GT3 e la Porsche 911 GT3-R (992).

Gold Cup: Optimum Motorsport cerca di confermarsi

Secondo anno nella storia del GTWC Europe per la Gold Cup, speciale graduatoria che non ha riscosso il medesimo successo della passata stagione. Molti team hanno infatti deciso di concentrarsi sulla Bronze Cup, realtà di cui parleremo successivamente.

Optimum Motorsport #5 e McLaren sono le due realtà da battere, i britannici si apprestano per dare bagarre con una line-up completamente rinnovata composta da Sam De Haan/ Charlie Fagg/Dean Macdonald.

Calan Williams/Niklas Krütten/Jean-Baptiste Simmenauer sono stati scelti per dare battaglia con WRT e BMW, mentre Michele Beretta/Rolf Ineichen/Leonardo Pulcini si impegneranno a bordo di una Lamborghini Huracan GT3 gestita da Iron Lynx.

Interessanti anche le due compagini scelte da Winward Racing, team legato a Mercedes che conferma anche quest’anno il doppio impegno tra GTWC Europe e DTM. Russell Ward/Philip Ellis/ Indy Dontje, line-up che abbiamo visto più volte anche in North America in IMSA, guideranno la vettura #57, David Schumacher/ Marius Zug/Miklas Born sono attesi sulla gemella #157.

Nella Gold Cup spicca anche Boutsen VDS Racing. Le due realtà indipendenti hanno deciso di sposare la causa di Audi e di allinearsi con una particolare formazione formata da Adam Eteki/Aurélien Panis/Alberto Di Folco #10. La squadra in questione si impegnerà anche in Silver Cup con Roee Meyuhas/Andrea Cola/César Gazeau #17.

View this post on Instagram A post shared by Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@gtworldcheu)

Silver Cup: Audi contro il resto del mondo

Anche in Silver Cup regna l’incertezza con oltre 10 unità ai nastri di partenza. WRT, team campione, non tornerà nel gruppo, come già detto vi sarà un impegno in PRO, Gold e per la prima volta anche in Bronze Cup con Adam Carroll/Lewis Proctor/Tim Whale #31.

Audi, invece, è presente in massa in Silver Cup con degli equipaggi particolarmente interessanti oltre alla già citata #17 di Boutsen VDS. Erwan Bastard /Grégoire Demoustier /Paul Evrard (Saintéloc Junior Team #26) tenteranno di difendere i colori del costruttore tedesco, iscritto alle cinque tappe dell’Endurance Cup anche con Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99) e Contoyou Racing. Significativi anche il della formazione di Jean-Michel Baert che oltre alla categoria PRO si impegnerà con Sam Dejonghe / Loris Hezemans / Finlay Hutchison #12 (Silver) e Nicolas Baert / Max Hofer / Maxime Soulet #21 (Gold).

In Silver troviamo anche l’unica Aston Martin presente. In merito non dimentichiamoci di Bullitt Racing, squadra debuttante nel GTWC Europe che punterà su Romain Leroux/Jacob Riegel/Jeff Kingsley #33 dopo aver avuto delle esperienze tra Le Mans Cup ed Asian Le Mans Series.

Madpanda presente, Grasser ritorna

Madpanda Motorsport torna all’attacco delle posizioni che contano della Silver Cup con Mercedes e con un tridente completamente rinnovato in cui vedremo Ezequiel Companc/Alexey Nesov/Magnus Gustavsen. Attenzione anche a Lamborghini che presenzierà con due Huracan GT3 EVO2 targate GRT Grasser Racing Team.

Ritorno nel GTWC Europe per gli austriaci che una breve pausa tornano all’assalto con Ricky Capo/Sam Neary/Fabrizio Crestani #58 e Glenn Van Berlo/Clemens Schmid/Benjamin Hites #85. Da rimarcare l’assenza questo fine settimana di Glen van Berlo, olandese che verrà sostituito dal fratello Kay che lo scorso anno ha sfiorato il successo nella Porsche Deluxe Carrera Cup North America.

In Silver Cup avrebbe dovuto gareggiare anche Samantha Tan, attualmente presente in PRO-Am di cui parleremo successivamente. La pilota canadese, impegnata nel GTWC America con BMW, si impegnerà per la prima volta con Ferrari dopo aver stretto un significativo accordo con Rinaldi Racing. La vincitrice della 12 del Mugello 2022 (Creventic) condividerà il volante con Joe Miller/Isaac Tutumlu.

Bronze Cup, boom di iscritti per il GTWC Europe 2023

Boom di adesione per la Bronze Cup del GTWC Europe 2023 Endurance Cup. Rispetto alla passata stagione sono salite a dismisura le adesioni, la classe citata si prospetta oltremodo interessante dopo un campionato che vide al via full-time pochi protagonisti.

Guardando l’entry list è obiettivamente complesso effettuare un pronostico per l’opening round della categoria citata che vede diversi inediti a partire da WRT che come già detto in precedenza si impegnerà con una M4 GT3.

Il costruttore teutonico potrà fare affidamento anche su Walkenhorst Motorsport, squadra che dopo aver primeggiato nell’Asian Le Mans Series insegue un titolo continentale con Anders Buchardt/ James Kell/ Thomas Neubauer #35.

Patrick Assenheimer/Alex Peroni/Florian Scholze #3 guideranno a tempo pieno per GetSpeed (Mercedes), mentre è da rimarcare il debutto di Theeba Motorsport #81 (Mercedes) e 7TSIX #76 (McLaren). Passaggio dall’International GT Open al GTWC Europe per queste ultime due squadre, rispettivamente al via con Reema Juffali/ Alain Valente/Ralf Aron.

It's race week! Time for the Temple of Speed! 🇮🇹 pic.twitter.com/JOyyC4uIQ2 — Theeba Motorsport (@TheebaMSport) April 17, 2023

Dames ed Iron Lynx al via

Anche le Iron Dames si schiereranno in Bronze Cup dopo aver sfiorato il titolo Gold nella passata stagione. Il trio tutto femminile di Iron Lynx che nel 2022 si impose nella mitica 24h di Spa-Francorchamps, farà affidamento su Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting, line-up identica a quella che abitualmente vediamo nel FIA World Endurance Championship nella categoria GTE-Am con Porsche.

Lamborghini è una vettura da scoprire per le ragazze citate, impegnate con il brand bolognese in sole due occasioni prima del debutto di Monza. Ricordiamo infatti la partecipazione alla classe GTD dell’IMSA WTSC per la Rolex 24 at Daytona e per la 12h di Sebring.

CLRT abbinerà nel 2023 la Porsche Carrera Cup France e la Porsche Mobil 1 Supercup ad un significativo programma nel GTWC Europe con Clément Mateu/Steven Palette /Hugo Chevalier. Sky – Tempesta Racing, invece, si allea a McLaren ed a Garage 59 con Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui #93 dopo aver corso con Ferrari e Mercedes.

Per il successo finale menzione d’onore anche per Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Louis Prette (Garage 59 #188/McLaren) e Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin (Pure Rxcing by Herberth #911/Porsche), squadre che hanno tutte le carte in regola per ambire al successo. Discorso simile anche per Andrea Bertolini/Louis Machiels/Jeff Machiels, assoldata combinazione di piloti che si impegnerà con AF Corse #52 (Ferrari).

PRO-Am, quinta classe al via esclusivamente per l’Endurance Cup

Nelle gare di durata commenteremo anche la PRO-Am Cup, categoria che si differenzia dalla Bronze per il limite di categorizzazione di piloti ammessi al proprio interno. Platino-Bronzo-Bronzo è la combinazione ammessa in PRO-Am, mentre Platino-Silver-Bronze è riservata alla nuova Bronze Cup.

Samantha Tan è regolarmente al via, la canadese era originariamente indicata in Silver. Occhi puntati sulla Ferrari #38, auto che dovrà vedersela contro la Mercedes #2 di GetSpeed affidata a Lance Bergstein/Zdeněk Chovanec/Aaron Walker #2 ed al tridente composto da Adam Balon/Rob Collard/Dennis Lind Barwell Motorsport #78/Lamborghini.

View this post on Instagram A post shared by Samantha Tan Racing (@samanthatanracing)

Per BMW, invece, vi sarà in via eccezionale anche Ceccato Racing, team tricolore che solo a Monza si aggiungerà alla Bronze Cup con Marco Cassarà/Stefano Comandini/Francesco Guerra. Nuova sfida per la squadra di Roberto Ravaglia, al via nel 2022 del round di Imola del DTM con Timo Glock. La formazione che successivamente parteciperà anche al Campionato Italiano GT sarà una wild-card della 3h di Monza. Nel tempio della velocità in PRO-Am vi sarà spazio anche per Porsche con Niki Leutwiler/Ivan Jacoma/Alex Fontana (Car Collection Motorsport #24).

Sabato le due sessioni di prove libere, domenica le qualifiche e la gara che scatterà alle 15.00 del pomeriggio. Come sempre il fine settimana verrà proposto in diretta sul canale YouTube GTWorld e su Sky Sport sulla falsariga di quanto accaduto nel 2022.

Luca Pellegrini