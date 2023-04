Le parole di alcuni protagonisti dell’opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup (GTWC Europe), in scena a Monza per la prima competizione del 2023. Regna l’incertezza alla vigilia della 3h brianzola, impegno che commenteremo nella giornata di domani a partire dalle 15.00

Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing #11/Audi)

“Sono contento in vista della stagione, il team è buono e possiamo puntare ad un buon piazzamento. Speriamo che il meteo non riservi sorprese per la gara di domenica, gareggiare con la pioggia potrebbe essere problematico. Onestamente non so cosa attendermi dal GTWC Europe così come dal TCR Europe che scatterà settimana prossima a Portimao. Sono ottimista in vista del 2023, felice di ritornare anche in TCR”.

Il belga che recentemente ha vinto la 12h del Mugello valida per la 24H Series è atteso ad un duplice programma tra GT3 e TCR con Comtoyou. Dopo un 2022 esclusivamente incentrato sulle Gran Turismo, l’ex vincitore della 24h del Nuerburgring torna anche con le auto turismo con cui si è sempre distinto.

Laurin Heinrich (Rutronik Racing #96/Porsche)

“Sono pronto per una nuova sfida dopo aver disputato i test di Spielberg del DTM. Mi sono ritrovato bene a non condividere l’auto con nessuno, mi ha ricordato molto i tempi passati in Carrera Cup. Farò altri test in Germania prima del DTM, vedremo come si comporterà la macchina questo fine settimana in una pista molto particolare come quella di Monza”

Debutto in GT3 per il giovane tedesco che nel 2023 parteciperà parallelamente anche al DTM. Il campione in carica della Porsche Carrera Cup Deutschland è ottimista per la nota categoria teutonica e per il GTWC, l’alfiere di Rutronik dividerà l’abitacolo con Dennis Olsen e Thomas Preining.

David Schumacher (Winward Racing #157/Mercedes)

“I test sono stati molto buoni, abbiamo girato a Monza due settimane fa. Anche nel DTM siamo soddisfatti del lavoro svolto. Sono pronto per la stagione 2023, non ho mai disputato nessuna gara in questa pista prima d’ora in GT3. Puntiamo ovviamente al titolo in Gold Cup, purtroppo non ci sono moltissime auto nella nostra categoria”.

Il figlio di Ralph Schumacher debutta di fatto nel GTWC Europe, programma parziale insieme al DTM. Il 21enne gareggia in Gold Cup con Winward Racing, team che oltreoceano milita anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nicky Yelloly (ROWE Racing #98/BMW)

“Le aspettative sono buone, è positivo avere diverse BMW nello schieramento. Il 2022 è stato un anno di prova, ora conosciamo molto meglio tutti gli aspetti della vettura e sicuramente saremo in grado di progredire sotto vari aspetti. Speriamo di avere il sole anche domani, la pioggia è una vera incognita in un tracciato come questo”.

Nel 2022 solo ROWE Racing aveva militato in Endurance Cup con BMW. Quest’anno avremo al via anche Walkenhorst Motorsport e WRT oltre alla presenza nel tempio della velocità di Ceccato Racing. Yelloly si impegnerà successivamente anche nella 24h del Nuerburgring, sfida che disputerà parallelamente alla significativa partecipazione all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Sarah Bovy (Iron Dames #83/Lamborghini)

“Abbiamo avuto una buona prima parte di stagione soprattutto con il FIA World Endurance Championship. Non so onestamente cosa aspettarmi dal GTWC Europe 2023, sicuramente avremo un Balance of Performance differente da quello dell’IMSA. Questa condizione è favorevole, attendiamo ora di scoprire come andrà la qualifica”.

Non poteva mancare un commento da parte della velocissima belga sul podio ottenuto a Portimao in occasione della 6h del FIA World Endurance Championship. Ricordiamo che le Iron Dames militano nel Mondiale con Porsche, mentre sono attese con Lamborghini nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA WTSC e nel GTWC Europe Endurance Cup.

Ayhancan Güven (Dinamic GT Huber Racing #54/Porsche)

“Solitamente a Monza mi sono sempre trovato particolarmente bene. Pista italiana, team di casa, credo che abbiamo delle buone chance di fare bene. Sono soddisfatto anche dei test DTM che ho disputato settimana scorsa in Austria”.

Debutto su due fronti completamente differenti per Ayhancan Güven sulla falsariga di Laurin Heinrich. Occhi puntati in ogni caso sul portacolori di Dinamic GT che quest’anno ha già messo in bacheca un trofeo grazie all’affermazione nell’Asian Le Mans Series con una LMP2 del Team DKR Engineering.

Maxime Martin (WRT #46/BMW)

“Per me è tutto ancora nuovo, devo adattarmi ad alla vettura. Onestamente non so cosa possa succedere qui a Monza anche se obiettivamente la M4 GT3 sembra molto competitiva. Mi auguro solo che non piova”.

Il compagno di box di Augusto Farfus e Valentino Rossi sta ancora scoprendo la M4 GT3 dopo aver militato per anni con Aston Martin. Il belga è tornato recentemente con il brand bavarese che per la prima volta nel GTWC Europe difenderà i colori WRT.

Maxi Goetz (Akkodis ASP #87/Mercedes)

“Sono felice del mio programma per il 2023 tra il GTWC Europe ed il campionato asiatico. Il DTM resta importante per me anche se purtroppo quest’anno sarò assente dalla griglia. Spero di tornarci a correre in futuro, mi auguro presto di poter gareggiare anche con un prototipo. Il sogno è quello di gareggiare a Le Mans, sono auto molto simili alla vecchia ‘Classe One’ del DTM”.

Gotz non escluse quindi le tante supposizioni verso un possibile impegno nel FIA WEC con i prototipi. L’ex campione dell’ADAC GT Masters e del DTM torna a tempo pieno con le GT3, il 37enne dividerà la macchina con Thomas Drouet e Lorenzo Ferrari.

Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes)

“Sono pronto per il 2023 in Europa, il Balance of Performance è ancora incerto. Monza è una pista che storicamente mi ha sempre sorriso, sono contento di essere nuovamente qui. Dopo l’incidente al Nuerburgring mi sono subito ripreso, l’obiettivo è ora quello di dare il massimo nella 24h di maggio”.

L’andorrano Gounon tenterà di difendere il titolo conquistato nel 2023 con Raffaele Marciello. I due torneranno insieme anche per il campionato che ci apprestiamo a commentare, l’alfiere di Akkodis ASP parteciperà parallelamente anche all’IMSA WTSC. L’ex vincitore della 24h del Nurburgring è tornato sull’incidente avuto durante la seconda prova del NLS, un violento impatto contro le barriere dell’Inferno Verde che fortunatamente non ha portato conseguenze #88 del GT World Challenge Europe.

Nella giornata odierna non perdetevi le prime due prove libere, mentre domani assisteremo alle qualifiche e successivamente alla gara.

Da Monza – Luca Pellegrini