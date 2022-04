Una delle tante novità del primo week-end del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS è data senza dubbio dalla nuova Gold Cup, categoria che entra nel gruppo insieme a PRO e Silver e PRO-Am. Lo spettacolo è assicurata con 12 equipaggi oltremodo interessanti in pista. Il regolamento è molto semplice, ogni equipaggio deve avere in scena un pilota di classe Bronze, uno Silver ed uno Gold/Platinum

Quest’oggi abbiamo parlato in merito con Lucas Auer, alfiere di Winward Racing #57 con Lorenzo Ferrari/Jens Liebhauser. Il pilota ufficiale Mercedes é pronto per dare battaglia in quel di Imola, un programma parallelo al DTM che scatterà a maggio dal Portogallo a Portimao.

L’austriaco ha commentato in merito ai microfoni di LiveGP.it: “La Gold Cup è molto competitiva, Credo che sia molto difficile dire se questa classe sia migliore della Silver. Mi piace molto come campionato, credo che sia uno dei migliori”.

Non poteva mancare un commento da parte del nipote di Gerhard Berger sul DTM, categoria in forte crescita dopo la prima stagione con le vetture GT3. Il 2022 si prospetta oltremodo interessante, 30 auto sono attese ai nastri di partenze.

Il 27enne, presente nel gruppo della nota serie tedesca con il regolamento ‘Classe One’, ha dichiarato: “Mi piace molto il format GT3 nel DTM. La griglia si è riempita, ci sono ottimi piloti ed team molto competitivi. Le affermazioni dello scorso anno sono state uniche, questo week-end nel GTWC Europe sarà utile anche per l’appuntamento di giugno del DTM. Tra i due campionati la vettura è identica, cambiano ovviamente il Balance of Performance (BoP) e le gomme”

Da Imola – Luca Pellegrini