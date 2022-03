Lorenzo Ferrari è atteso al debutto in quel di Imola nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il nostro connazionale approda nell’Endurance Cup con una Mercedes AMG GT3 dopo aver vinto il Campionato Italiano Gran Turismo con un’Audi del Team Italia.

Il 20enne militerà a bordo della vettura #57 di Winward Racing, team statunitense che ha deciso di correre nell’inedita Gold Cup con un equipaggio molto interessante. Oltre al tedesco Jens Liebhauser spicca infatti la presenza dell’austriaco Lucas Auer, volto ufficiale del marchio di Stoccarda che correrà a tempo pieno nel DTM 2022 con una delle auto ufficiali.

L’emiliano ha dichiarato alla vigilia dell’inizio del week-end: “Mi sento pronto per la prima prova nel GTWC Europe. I test sono andati bene, ieri siamo andati forte sul bagnato ed anche se dovesse piovere non dovrebbero esserci problemi. Correndo nella Gold Cup abbiamo 12 avversari, tutti possono competere per il titolo. Mercedes è una vettura completamente differente rispetto ad Audi”. Per Ferrari si tratta di fatto di un ritorno con la vettura tedesca dopo aver corso nel campionato italiano con Antonelli-AKM.

Il #57 del gruppo ha continuato parlando dei programmi per il 2022 oltre al GTWC Europe: Non credo che quest’anno sarò al via dell’ACI GT, ma se qualcuno dovesse chiamarmi non rifiuterei l’offerta. Forse farò tre gare dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship , ma il programma non è ancora stato definito”. Ricordiamo che Winward Racing ha recentemente annunciato un programma completo nell’IMSA nella categoria GTD al posto del GTWC America.

Non poteva mancare un ricordo del finale dell’ACI GT 2021. Audi vinse il titolo negli ultimi 60 minuti di una 3h di Monza condizionata dall’arrivo della pioggia e dalla scelta delle gomme. “Il titolo era inaspettato, avevamo tanto handicap di tempo. Me lo ricordo molto bene, è stata un’emozione fortissima”

Da Imola – Luca Pellegrini