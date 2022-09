SRO ha annunciato una modifica importante del calendario del GTWC Europe visto il recente annuncio del programma 2023 del Mondiale di F1. La FIA ha infatti deciso di disputare il GP del Belgio nel medesimo fine settimana della 24h di Spa-Francorchamps, una manifestazione programmata due mesi fa.

L’organizzatore della mitica competizione belga ha dovuto quindi prendere la decisione di cambiare il programma per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

🚨 2023 Calendar 🚨 We've got a new calendar to share with you. All the details 👇 🔗 https://t.co/MbDUVydbLe#GTWorldChEu 🏁 #FanatecGT pic.twitter.com/AjhL7MggVU — Fanatec GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) September 20, 2022

GTWC Europe: Spa ad inizio luglio, Monza e Misano cambiano data

La 24h di Spa si terrà nel week-end del 2 luglio, fine settimana originariamente indicato per la tappa di Misano Adriatico che slitta a metà luglio con qualche settimana d’anticipo rispetto al Nuerburgring. La nota pista tedesca torna nei programmi del GTWC Europe con una tappa della Sprint Cup che di fatto rimpiazza Magny-Cours.

Sono confermati, invece, tutti gli altri eventi, compreso l’opening round di Monza che slitta di 7 giorni rispetto al previsto (22/23 aprile). Cambia collocazione nel calendario del GTWC Europe anche l’atto olandese di Zandvoort che concluderà il programma il 14-15 ottobre con due settimane di ritardo dalla conclusione dell’Endurance Cup di Barcellona.

Gli uomini di Stéphane Ratel hanno dovuto intervenire velocemente per cambiare collocazione alla 24h di Spa, round più importante dell’anno che seguirà di meno di un mese la mitica 24h di Le Mans valida per il FIA World Endurance Championship.

La Germania torna ad avere due eventi come Italia e Spagna, mentre la Francia ha perso la propria Sprint Cup che negli ultimi anni si era tenuta in quel di Magny-Cours. Sono stati cambiati, come prevedibile, anche i giorni dei test della 24h di Spa-Francorchamps che si svolgeranno a metà maggio dopo la trasferta inglese di Brands Hatch che inaugurerà la Sprint Cup.

Calendario GTWC Europe (aggiornamento al 20/settembre)

Test ufficiali Paul Ricard 7-8 marzo

Test ufficiali TotalEnergies 24 Hours of Spa 23/24 maggio

Monza (Endurance) – 22/23 aprile Brands Hatch (Sprint) – 13/14 maggio Paul Ricard (Endurance) – 3/4 giugno 24h Spa (Endurance) – 1/2 luglio Misano (Sprint) – 15/16 luglio Nuerburgring (Sprint) – 28-30 luglio Hockenheim (Endurance) – 2/3 settembre Valencia (Sprint) – 16/17 settembre Barcelona (Endurance) – 30/1 ottobre Zandvoort (Sprint) – 14/15 ottobre

Luca Pellegrini