Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon #88 hanno vinto la 1000km del Paul Ricard, seconda tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Prima gioia dell’anno per Mercedes e per Akkodis ASP #88 in questo specifico format, padroni della scena nella notte francese davanti a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller #777 ed a Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25/Audi).

Sounds simple. It really wasn't. What a race.

La 1000km del Paul Ricard 2023 è iniziata sotto l’insegna di Mercedes che ha provato a controllare la prova sin da subito con Maro Engel (Mercedes Team GetSpeed #777) e con Jules Gounon (Mercedes Team Akkodis #88).

Il tedesco e l’andorrano, rispettivamente secondo e primo in griglia, hanno iniziato imponendo il proprio ritmo, una fase che è stata preceduta dal deciso assalto di Dennis Marshall a bordo dell’Audi #40 di Tresor Orange 1.

Here's a replay of the start. We're behind a safety car for a couple of crashes, including the Pro-Am pole-sitter.

Il tedesco agguanterà il primato e proverà a fare la differenza, Mattia Drudi proseguirà l’ottimo lavoro del tedesco nei minuti seguenti. La battaglia non c’è mai stata tra Audi e Mercedes, una netta differenza che è svanita a 3h dalla conclusione.

Una foratura rallenterà il romagnolo e permetterà a BMW di ereditare il primato assoluto della categoria con Phillip Eng. Il pilota di ROWE Racing #98 ha automaticamente ereditato il primato, la riconoscibile M4 GT3 che ha primeggiato in quel di Monza proverà a fare la differenza con l’arrivo del buio, una missione non riuscita.

Draaammaaa – a puncture for the leader! The #40 Audi is very lucky, because they were within their pit window. But that's still a big blow.

L’unico protagonista del finale è stato Raffaele Marciello. L’ex campione della categoria ha saputo minacciare a più ripresa la concorrenza, l’elvetico ha recuperato i rivali ed in estrema scioltezza ha riportato in vetta l’AMG #88 targata AKkodis ASP.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon #88 hanno salutato la scena fino alla bandiera a scacchi, il tridente ha preso una bellissima rivincita dopo la sconfitta di Monza. Prima affermazione dell’anno, prima gioia dalla 24h di Spa dello scorso anno, per Akkodis ASP davanti a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller #777 ed a Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25/Audi). ROWE Racing #98, dopo il successo in Italia ad aprile, completa in quarta posizione davanti alla Ferrari 296 GT3 #71 di AF Corse.

Prima gioia nel GTWC Europe per Tresor Attempto Racing #99 (Audi) con Pietro Delli Guanti/Alex Aka/Lorenzo Patrese. La Silver Cup sorride al tridente citato, abili ad avere la meglio in ogni situazione dal primo all’ultimo passaggio.

Finale da dimenticare, invece, da parte di Garage 59 #188 (McLaren) che ad un passo dal successo ha dovuto alzare bandiera bianca per un danno nel primo segmento della pista. Sebastian Baud/Hubert Haupt/Arjun Maini (HRT #79/Mercedes) hanno preso la vetta, il tridente non ha più lasciato la leadership in categoria Bronze.

Heartbreak at Ricard for the #188 McLaren 💔

An assured win for Chaves, Ramos and Prette shattered with just 7 minutes to go as car is forced to retire.

A great recovery from the #93 squad saw them go from last to third in Bronze Cup.

The #159 McLaren finishes 9th in Pro Cup. pic.twitter.com/7Y65chIvR5

