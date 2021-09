Manca sempre meno a Valencia per l’ultimo atto del GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup. Per l’occasione famosa serie riservata alle GT3 si sposta in Spagna in un tracciato che non ha mai accolto la serie e che di fatto rimpiazza l’evento di Budapest che quest’anno non è presente nel calendario

La pista è ben conosciuta dagli appassionati. L’impianto spagnolo accoglie infatti il tradizionale epilogo del Motomondiale, mentre è meno gettonata dalle quattro ruote. Segnaliamo negli anni, nella versione completa della pista che non ha nulla a che vedere con quella della Formula E, le prove del DTM e del FIA GT.

WRT in Spagna con il titolo in tasca

Il GT World Challenge Europe arriva in Spagna per la prima delle due competizioni che completeranno il campionato. Ricordiamo infatti che, ad inizio ottobre, si gareggerà una 3h a Barcellona che chiuderà definitivamente la stagione 2021.

WRT, squadra belga che quest’anno ha vinto la 24h du Mans nella classe LMP2, approda nell’impianto iberico con il titolo sprint già garantito.

Dries Vanthoor/Charles Weerts inseriscono in bacheca il secondo titolo consecutivo al termine di una stagione perfetta. L’Audi #32 non ha di fatto avuto rivali visti i problemi o gli errori che hanno allontanato le Lamborghini e le Mercedes.

Lamborghini e Mercedes a caccia di un’ultima gioia

Lamborghini e Mercedes cercano con i rispettivi team di chiudere in bellezza la stagione. Iniziamo dalle Huracan GT3 che hanno faticato nell’insidioso impianto di Brands Hatch. Konsta Lapalainen/Arthur Rougier #114 e Albert Costa/Norbert Siedler #163 sono confermati in pista, mentre non ci sarà ancora Jack Aitken. Il britannico, infortunato nel corso della 24h di Spa, lascia il proprio posto a Rougier sulla #114 come accaduto in Inghilterra.

Mercedes insegue la prima gioia con la #88 di AKKA ASP che per un motivo o per l’altro non è ancora salita sul gradino più alto del podio. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy ci riprovano, mentre Maro Engel/Luca Stolz (TokSport #6) proveranno a chiudere il campionato in bellezza dopo aver vinto la race-2 di Brands Hatch.

Equipaggio tutto italiano per Attempto, attenzione anche alla McLaren

Cambia formazione Attempto Racing, compagine tedesca che da anni gareggia con Audi. Mattia Drudi sarà presente nell’impianto iberico insieme al nostro Kikko Galbiati, presente per l’intera stagione dell’Endurance Cup con Grasser Racing (Lamborghini) nella classe Silver Cup

Attenzione anche alla McLaren che in casa ha sfiorato il successo con Oliver Wilkinson/Ben Barnicoat. Gli alfieri di JOTA hanno concluso la race-1 contro le barriere dopo un contatto con la già citata Mercedes #88 che tentava negli ultimi minuti di prendere la leadership della classifica.

Valencia, Silver Cup: Alex Fontana ad un passo dal titolo

Alex Fontana, a differenza del duo Vanthoor/Weerts, non è riuscito a Brands Hatch a chiudere i giochi per il titolo nella Silver Cup. L’elvetico di Emil Frey si presenta a Valencia con 91 punti contro i 73.5 sull’Audi #31 di Frank Bird/Ryuichiro Tomita.

Restano in gioco anche Oscar Tunjo/Juuso Puhakka (Toksport WRT #7), fermi al momento al terzo posto con 69.5 punti. Occhi puntati questo fine settimana anche sulla Bentley di Ulysse De Pauw/ Pierre-Alexandre Jean (CMR #108), deludente nell’ultimo round Sprint.

PRO-Am: Barwell Motorsport cerca di gestire il vantaggio

Barwell Motorsport prova a gestire il proprio vantaggio in classifica dopo un ottimo fine settimana in quel di Brands Hatch. Miguel Ramos/Henrique Chaves si presentano alla finale della Sprint Cup con 103 punti contro gli 87.5 di Valentin Pierburg/Dominik Baumann (SPS automotive-performance #20).

Nel tracciato dedicato a Riccardo Tormo attenzione come sempre anche all’Aston Martin, presente come sempre con Alexander West/Jonny Adam (Garage 59 #188). Confermata la presenza anche della Ferrari con Louis Machiels/Andrea Bertolini (AF Corse #53).

Appuntamento a partire da sabato per l’ultimo round della Sprint Cup, il penultimo del GT World Challenge Europe 2021.

Luca Pellegrini