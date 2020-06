Il Team 75 Bernhard rinuncia alla partecipazione alla prossima 24h di Spa, evento che si terrà il prossimo 25 ottobre. La famosissima manifestazione, valida per il GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli perde una Porsche 911 GT3-R che avrebbe dovuto gareggiare nella classe PRO.

La compagine tedesca del pilota tedesco Timo Bernhard ha preso questa decisione in seguito degli impegni nell’ADAC GT Masters. Il massimo campionato GT tedesco prevede infatti l’evento di Spielberg, 7 giorni dopo la 24h e la prova di Zandvoort nella settimana precedente alla classica belga.

La formazione, iscritta solo alla maratona di Spa e non all’intero GT World Challenge Europe, rinuncia dopo aver colto il nono posto assoluto nel 2019 grazie a Laurens Vanthoor, Earl Bamber e Timo Bernhard.

L’anno agonistico del Team 75 Bernhard prevede una partecipazione con due Porsche all’ADAC GT Masters. Sulla prima auto si alterneranno al volante David Jahn e Jannes Fittje, mentre Klaus Bachler e Simona de Silvestro saranno impegnati sulla seconda Porsche. Non dimentichiamo anche l’impegno della squadra di Timo Bernhard nell’ADAC GT4.

Luca Pellegrini