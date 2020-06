Dopo il ridimensionamento dei progetti sportivi di Black Falcon, il pilota tedesco Hubert Haupt ha annunciato la costruzione di un proprio team che parteciperà al GT World Challenge Europe, nel NLS e nella 24h del Nürburgring.

L’ex pilota dell’équipe del ‘falco nero’ si prepara per un’intensa stagione come capo squadra e pilota del proprio team. L’Haupt Racing Team riceverà il supporto ufficiale da parte della casa di Stoccarda durante tutto l’anno e schiererà le nuove Mercedes AMG GT3 EVO in occasione della 24h del Nürburgring, in programma nell’ultimo week-end di settembre.

Il primo impegno per la squadra tedesca sarà l’Endurance Cup nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il campionato, che scatterà dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il prossimo luglio, avrà in griglia un’auto nella classe PRO per l’HRT, la vettura che originariamente era iscritta da Black Falcon tra i PRO. Maro Engel, Luca Stolz e Vincent Abril saranno i tre alfieri che si alterneranno alla guida della vettura di Haupt nelle quattro prove dell’Endurance Cup.

Hubert Haupt sfida il Nürburgring

Durante l’anno agonistico HRT parteciperà alla NLS, la serie endurance che corre esclusivamente al Nürburgring. Una vettura sarà presente già dal primo evento che si terrà tra due settimane. Maro Engel e Patrick Assenheimer si divideranno il volante della nuova AMG GT EVO, auto che lo scorso anno proprio nell’inferno verde portò a termine una delle sue prime corse.

Sono invece tre le vetture, supportate dalla casa madre, che parteciperanno alla 24h di fine settembre. Manuel Metzger ed Adam Christodoulou, primi nel 2016 con Black Falcon, saranno in coppia con il tedesco Luca Stolz, mentre Maro Engel, Patrick Assenheimer e Domink Baumann saranno in pista della seconda auto. Il padrone della squadra Haupt vestirà il ruolo di pilota sulla terza AMG insieme a Yelmer Buurman e Dirk Mueller.

Il padrone della squadra ha dichiarato: “Non vedo davvero l’ora della nuova sfida. Durante i miei anni nel motorsport, ho sempre avuto l’idea di creare il mio team”.

