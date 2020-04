Jordan Pepper è il primo vincitore nella SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale del GT World Challenge Europe Powered by AWS in pista a Silverstone. Il sudafricano ha approfittato di un contatto tra i primi tre del gruppo per salire sul gradino più alto del podio della PRO Series, la competizione riservata ai piloti professionisti.

Lo spettacolo non è mancato nella SRO E-Sport GT Series, che ha visto al via 50 professionisti. Dopo alcuni giri dominati dalle McLaren 720S GT3 di Ben Barnicoat e Fabrizio Crestani, la Bentley Continental GT3 del K-PAX Racing ha preso il comando delle operazioni a seguito di un contatto tra i tre battistrada.

Le due McLaren hanno perso l’opportunità di lottare per il successo finale in seguito ad una carambola che ha visto protagonista anche lo svizzero Louis Deletraz, in pista con la Porsche del GPX Racing. L’eliminazione dei primi tre della classifica ha spianato la strada a Pepper che ha messo in bacheca il successo.

Nonostante l’incidente, Barnicoat è riuscito a recuperare e finire secondo, mentre Deletraz e Crestani sono stati rallentati da una sanzione. Il pilota ufficiale della casa di Woking ha colto il secondo posto dopo una bella lotta tra Luigi Di Lorenzo e Raffaele Marciello, rispettivamente quarto e terzo sotto la bandiera a scacchi.

Alla gara di Silverstone ha partecipato anche il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Il monegasco è stato però vittima di un contatto con l’Aston Martin di Luca Ghiotto. Una situazione ritenuta pericolosa dai commissari che hanno deciso di sanzionare il pilota della Ferrari, out dalla top20 dopo un errore nel corso dell’ultimo passaggio.

Peccato per Matteo Cairoli. Il comasco del Dinamic Motorsport non ha potuto partecipare all’evento della SRO E-Sport GT Series dopo aver segnato il quarto tempo nel turno di qualifica.

SRO E-Sport Silverstone, Selva senza rivali tra i Silver

Lotta a non finire nella speciale classifica riservata ai professionisti del simulatore. Pochi minuti dopo la gara dei PRO, l’evento della Silver Cup non ha mancato di riservare grandi battaglie tra le tante auto in pista.

L’italiano Patrick Selva ha dominato la prova con la sua McLaren 720S GT3 del Racing On3. Il pilota italiano ha approfittato della spettacolare bagarre per il secondo posto per scappare verso la vittoria. Sono stati moltissimi i protagonisti che si sono contesi il podio alle spalle di Selva, che dopo pochi passaggi ha salutato la compagnia.

Arthur Kammerer, vincitore della SRO Charity Challenge di Monza, disputata lo scorso marzo, ha ottenuto il secondo posto su McLaren dopo un’infinita lotta contro Amir Hosseini. Il pilota Mercedes, nettamente più lento della McLaren del G2 Esport, ha difeso la propria posizione fino alla diciottesima tornata. Al “The Loop”, Kammerer ha sferrato l’attacco decisivo che gli ha consegnato il secondo posto finale.

Hosseini ha mantenuto la terza piazza fino a 6 minuti dalla conclusione, momento in cui ha perso il controllo della propria AMG in uscita dal “The Loop”. L’ultimo gradino del podio è stato conquistato da Nils Naujoks, simdriver tedesco a bordo di una McLaren. Un risultato, quello di Nauhoks, che è variato poche ore dopo la conclusione dell’evento. A causa infatti di una sanzione di 12 secondi, è stato l’italiano David Tonizza a finire tra i primi tre davanti ad Alberto Garcia, pilota E-Sport del X-PAX Racing.

Il prossimo evento della SRO E-Sport GT Series si terrà a Spa – Francorchamps domenica 10 maggio.

Luca Pellegrini