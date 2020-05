Dalla location virtuale del Nürburgring tutto è pronto per il terzo appuntamento della SRO E-Sport GT Series, la categoria virtuale del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Le due classi, la PRO per i piloti veri e la Silver per i professionisti del simulatore, sono pronte a rilanciare la sfida nella versione GP dello storico tracciato tedesco. In Germania si svolgerà il terzo dei cinque appuntamenti previsti dopo le tappe di Spa e di Silverstone.

Dopo il dominio di Bentley e McLaren nel primo atto in terra inglese e lo strapotere di Audi nelle Ardenne, c’è molto interesse alla vigilia del terzo appuntamento.

Sfida a tre nei PRO

Luigi di Lorenzo, grazie al quarto posto nel primo round ed il podio di Spa, comanda la graduatoria con un piccolo scarto su Lorenzo Marcucci (Audi) e Jordan Pepper (Bentley). I due sono stati gli unici protagonisti capaci, fino ad ora, di salire sul gradino più alto del podio, nell’ordine a Spa ed in Inghilterra.

Lamborghini sembra faticare in questo inizio campionato: una situazione che potrebbe invertirsi a partire dalla Germania grazie al Balance of Performance (BoP).

Lotta tricolore in Silver Cup

Andrea Capoccia su Audi e Patrick Selva su McLaren sono al comando della speciale classifica della Silver Cup, la competizione della SRO E-Sport GT Series riservata ai maestri del simulatore.

Dopo i due successi italiani tra Silverstone e Spa, sarà molto interessante capire se l’Italia potrà nuovamente festeggiare in terra tedesca. David Tonizza ed Enzo Bonito, i due alfieri della FDA Ferrari, sono infatti i favoriti per l’evento del Nürburgring dove potrebbero approfittare del BoP. Lamborghini è salita nelle graduatorie in Belgio, pista dove non ha primeggiato la Bentley che tanto spettacolo aveva regalato sul tracciato di Silverstone.

La competizione del Nürburgring della SRO E-Sport GT Series si terrà domenica a partire dalle 13:45 sul canale YouTube della categoria.

Luca Pellegrini