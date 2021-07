Raffaele Marciello conquista la pole-position per la 24h di Spa-Francorchamps, terza prova del GT World Challenge Europe 2021. L’italiano, compagno di auto di Jules Gounon e Daniel Juncadella , ha fermato il cronometro sul tempo di 2.17.949, l’unico in grado di abbattere il muro del minuto e 18.

Per il secondo anno consecutivo la Mercedes #88 di AKKA ASP guiderà il gruppo alla partenza prevista alle 16.30 italiane. Secondo posto Mirko Bortolotti ( Orange 1 FFF Racing Team/Lamborghini #63) davanti all’Aston Martin #95 di Garage 59 con il danese Nicki Thiim. Il tedesco Maro Engel (HRT/Mercedes #4) precederà l’elvetico Riccardo Feller (Emil Frey/Lamborghini #14), quinto overall ed in pole in Silver Cup.

Quinto casella per la prima delle BMW con il sudafricano Sheldon van der Linde (Walkenhorst 34) davanti alla McLaren di JOTA Sport del britannico Ben Barnicoat #38 ed al nostro Mattia Drudi con la migliore delle Audi (Saintéloc #25). 13° la Ferrari con Alessandro Pier Guidi (Iron Lynk) al termine di una sessione oltremodo condizionata dalle cancellazioni dovute all’abuso dei limiti della pista.

Grandi emozioni in Superpole, WRT #32 dal fondo

I colpi di scena non sono mancati nella qualifica per quanto riguarda le altre posizioni dello schieramento. Durante le quattro sessioni, svolte giovedì sera, abbiamo assistito alla negativa prova dell’Audi #32 di WRT con Dries Vanthoor/Charles Weerst/Kelvin van der Linde. Il terzetto che ha registrato il best lap in FP1 ed FP2 scatterà dalla 55° casella per non esser riuscita a registrare un tempo nella Q2. Ricordiamo che vi è la media delle prestazioni dei 3 o dei quattro piloti, un format che obbliga tutti a fare almeno un giro.

Dei problemi al TC ed all’ABS rilegano in 41^ piazza la Mercedes di Maximilian Buhk/Maximilian Goetz/Nick Catsburg (HubAuto), altro equipaggio atteso ad un risultato di peso.

25° posto per Fred Makowiecki/Michael Christensen/Dennis Olsen (Schnabl Engineering/Porsche #3), 24° per Christopher Haase/Patric Niederhauser/Markus Winkelhock (Saintéloc/Audi #25), 23° per Christian Engelhart/Matteo Cairoli/Klaus Bachler (Dinamic Motorsport/Porsche #54) e 22° per Sven Müller/Kevin Estre/Richard Lietz (Rutronik/Porsche #21), grandi esclusi dalla Superpole odierna.

Primo posto in PRO-Am per l’Aston Martin di Alex West/Chris Goodwin/Marvin Kirchhöfer/Charlie Eastwood. Gli alfieri di Garage 59 #188 hanno ottenuto il 32° tempo overall nelle quattro sessioni di ieri.

Da segnalare, invece, il violento impatto contro le barriere di Tim Zimmermann (Silver Cup). Il compagno di box di Kikko Galbiati/Clemens Schmid/Alberto Maria Di Folco (GRT Grasser Racing #16) ha perso il controllo della propria Huracan GT3 all’uscita del ‘Raidillon’ colpendo le barriere di protezione.

Appuntamento a domani alle 16.30 per la terza prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il primo round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by AWS.

Luca Pellegrini