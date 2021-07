Gara perfetta per Dries Vanthoor/Charles Weerts che vincono race-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Misano. Audi detta il passo e si impone sulla Mercedes #4 di Maro Engel/Luca Stolz (TokSport). Bottino pieno per i campioni in carica che allungano in classifica sulle Lamborghini di Emil Frey.

WRT gestisce la situazione, errore ai box per Emil Frey

La prima delle due corse di Misano Adriatico si è aperta con uno splendido duello tra l’Audi #32 di Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT) e la Lamborghini #163 di Albert Costa/Norbert Siedler. Le due auto si sono inseguite per tutto il primo stint, una situazione che è cambiata in occasione della prima sosta.

Un errore in corsia dei box ha fatto perdere tempo alla Lamborghini #163, una situazione che ha permesso la fuga dell’Audi #32. Gli autori della pole-position hanno dovuto ricostruire il proprio gap negli ultimi 15 minuti in seguito ad una Safety Car per rimuovere la Bentley #107 del CMR in sabbia alla ‘Misano 2’.

I campioni in carica di Audi hanno ripreso al meglio la prova respingendo tutti i possibili attacchi della Mercedes #4 di Maro Engel/Luca Stolz (TokSport #4). L’AMG GT3 non è riuscita a conquistare il comando e si è dovuta accontentare del secondo posto davanti al R8 #25 di Christopher Haase / Léo Roussel (Saintéloc Racing). Ottima quinta piazza finale per la McLaren #38 di Oliver Wilkinson/Ben Barnicoat (JOTA), mentre delude la Mercedes #88 di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (AKKA ASP), sesti sotto la bandiera a scacchi.

Misano race-1: Mercedes svetta in Silver Cup

Mercedes conquista la Silver Cup con Jim Pla/Konstantin Tereschenko. La coppia #87 di AKKA ASP svetta nel finale sulla Lamborghini #14 di Riccardo Feller/Alex Fontana (Emil Frey) all’attacco fino all’ultima curva. Terzo posto per Oscar Tunjo/Juuso Puhakka (Toksport WRT/Mercedes #7) davanti alla Ferrari di Benjamin Hites/Patrick Kujala (Rinaldi/Ferrari #33).

Miguel Ramos/Henrique Chaves (Barwell Motorsport #77) regalano a Lamborghini la vittoria in Pro-Am con ampio margine sull’Aston Martin #188 di Alexander West/Jonny Adam (Garage 59). Chiude il podio la Mercedes con Valentin Pierburg/Dominik Baumann (SPS automotive-performance #20).

Appuntamento a domani per la race-2 che scatterà alle 13.45.

Luca Pellegrini