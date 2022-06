Manca sempre meno alla tappa di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Cresce l’attesa per una gara che si prospetta oltremodo interessante, una sfida ad armi pari tra Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes).

Misano: 0.5 punti e quattro gare tutte da vivere

Il round di Zandvoort di due settimane ha delineato una classifica oltremodo interessante. L’Audi #32, a segno nella race-1 in Olanda, è al momento al comando delle operazioni con solo 0.5 punti su Boguslavskiy/Marciello, primi nella seconda competizione dopo un passo falso nella sfida del sabato.

I due equipaggi sono attesi a dare spettacolo in Romagna, una pista in cui non è scontato superare. Regna l’incertezza alla vigilia del round italiano, evento in cui sono molti coloro che potrebbero inserirsi nella lotta per il podio e ‘rubare’ punti a WRT #32 ed Akkodis ASP #89.

Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi) e Jim Pla/ Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes) sono osservati speciali in quello che sarà il round di casa di Valentino Rossi. La tappa italiana può rappresentare un riscatto per la leggenda del Motomondiale, in crisi nell’ultima corsa insieme al teammate Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi).

Oltre al ‘Dottore’ sarà una corsa attesissima anche per Dinamic Motorsport (Porsche), nuovamente presente per Adrien de Leener/Christian Engelhart #54 e Giorgio Roda/Klaus Bachler #56. Non possiamo dimenticarci anche di Mattia Drudi, uomo che non ha bisogno di presentazioni che come tutta la Sprint Cup divide l’abitacolo con il connazionale Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection #12/Audi). Tra gli outsider occhio anche alla McLaren #112 di JP Motorsport, al debutto ed a podio a Zandvoort con Vincent Abril/Dennis Lind.

Misano: AF Corse #53 verso il titolo in Silver Cup, McLaren vs Ferrari in PRO-Am

Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean sono ad un passo dal titolo della Silver Cup. La coppia di AF Corse (Ferrari #53) vanta dopo l’ultima prova disputata un punteggio di ben 94 punti contro i 64.5 di Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #99/Audi).

Nessuno appare in grado di impensierire il binomio della Ferrari, casa che potrebbe primeggiare anche in PRO-Am. Cédric Sbirazzuoli (DLC One AF Corse #21), accompagnato da Hugo Delacour, proverà ad allungare nella graduatoria generale contro la McLaren #111 di Patryk Krupinski / Christian Klieno. Le due squadre citate hanno tutte le carte in regola per contendersi il primato nella classe PRO-Am anche nell’impianto dedicato a Marco Simoncelii, tappa fissa da anni del GTWC Europe Sprint Cup.

Luca Pellegrini