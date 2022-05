Continua senza sosta da Magny-Cours stagione 2022 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La tappa che ci apprestiamo a vivere sarà la seconda per quanto riguarda la Sprint Cup, la terza dell’anno se consideriamo l’opening round di Imola di inizio aprile.

La prima delle due corse indette in territorio francese è destinata a regalare emozioni dopo quanto visto tra i sali e scendi di Brands Hatch. Un nuovo duello tra Audi e Mercedes è all’orizzonte, WRT ed Akkodis ASP si contendono il primato nelle due competizioni previste.

Akkodis gioca in casa, WRT insegue il primo successo del 2022 in Sprint Cup

Iniziamo dai padroni di casa di Akkodis ASP, squadra legata a Mercedes che ha primeggiato nella race-2 inglese con Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello. L’auto #89 si ripresenta ai nastri di partenza accanto alla gemella #88 di Jim Pla/Maximilian Götz. Quest’ultimo prende il posto di Jules Gounon, impegnato in nella 12h di Bathurst dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Le due AMG dovranno guardarsi le spalle dall’Audi #32 di Dries Vanthoor/Charles Weerts, due volte campioni che per ora non sono ancora riusciti ad imporsi. I due belgi hanno tutte le carte in regola per ben figurare nel noto impianto transalpino che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1.

Audi resta il brand più rappresentato nella PRO Cup. Ricordiamo infatti la presenza di Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11), Luca Ghiotto/Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12) e Aurelien Panis/Patric Niederhauser (Sainteloc Racing #25) oltre all’auto #46 di WRT con Valentino Rossi/Frédéric Vervisch. Nuova esperienza per la leggenda del Motomondiale che in Inghilterra ha messo in bacheca la prima Top10 della carriera.

Silver Cup, Ferrari contro tutti a Magny-Cours

Il successo overall nella race-1 di Brands Hatch mette la Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean nella condizione di favoriti assoluti alla vigilia della seconda prova dell’anno. Gli alfieri di AF Corse, dominatori nel Regno Unito, provano l’allungo in Francia, una missione non impossibile.

Petru Umbrarescu /Igor Walilko (Akkodis ASP #86) e Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87) rappresenteranno nuovamente Mercedes, mentre occhi puntati su Audi con Nicolas Baert/Gilles Magnus (Sainteloc Racing #26) e Benjamin Goethe/Thomas Neubauer (WRT #30).

Conferma la propria presenza nella categoria McLaren con Manuel Maldonado / Ethan Simioni (Garage 59 #188) e Porsche con Klaus Bachler/Giorgio Roda (Dinamic Motorsport #56). Ricordiamo che la compagine italiana gareggia anche in PRO con Adrien de Leener/Christian Engelhart (Dinamic Motorsport #54).

PRO-Am, McLaren e Ferrari in lotta

McLaren e Ferrari partono da favorite Magny-Cours in PRO-Am. Cédric Sbirazzuoli/Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21) e Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52) rappresenteranno al Rossa, mentre JP Motorsport #111 manterrà il proprio ruolo con McLaren insieme a Patryk Krupinski / Christian Klien.

Da segnalare l’assenza della Lamborghini con Barwell Motorsport #78. La compagine inglese ha saltato la tappa di Brands Hatch in seguito all’indisposizione di Alex Malykhin. Il bielorusso avrebbe dovuto tornare in pista con Ben Barker.

Il format sarà differente rispetto al primo round. La race-1 si svolgerà sabato, mentre la seconda competizione è indetta per domenica.

Luca Pellegrini