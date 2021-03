Nuova sfida per Kikko Galbiati nella stagione 2021. Il giovane pilota bresciano, dopo gli ottimi risultati colti lo scorso anno nel Campionato Italiano Gran Turismo, si prepara a fare il “salto” nel GT World Challenge tra le fila del GRT Grasser Racing Team.

Reduce da annate disputate ad alti livelli a bordo della Lamborghini Huracán GT3 Evo, Galbiati metterà a frutto con GRT la propria esperienza al volante del bolide di Sant’Agata Bolognese, gareggiando nella serie Endurance al fianco del tedesco Tim Zimmermann.

Kikko sarà quindi protagonista del ritorno della scuderia austriaca nel campionato, gareggiando in occasione dei cinque eventi previsti in calendario nell’ambito della Silver Cup, tra cui la celebre 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Per il giovane pilota lombardo si tratta di uno step importante nel proprio percorso di crescita professionale, che gli consentirà di misurarsi in un contesto estremamente competitivo dopo l’apparizione “one-shot” dello scorso anno a Imola. Nonostante i soli 22 anni di età, Galbiati ha infatti maturato una significativa esperienza nel mondo GT: già membro del Lamborghini Junior Team, ha collezionato nel corso delle ultime stagioni risultati di rilievo sia nel Lamborghini Super Trofeo che nel Campionato Italiano Gran Turismo.

GALBIATI: “NON SARA’ UNA SFIDA FACILE”

Queste le parole del giovane pilota bresciano: “Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Grasser – ha detto Galbiati – e non vedo l’ora che la stagione abbia inizio. Sono consapevole che non sarà una sfida facile, visto che sarà il mio anno di debutto nel GT World Challenge Endurance Cup e so che il livello di competitività è molto alto. Al tempo stesso, mi sento davvero a casa nel GRT Grasser Racing e sono convinto che insieme faremo un ottimo lavoro. Il mio obiettivo è quello di vincere la Silver Cup in coppia con il mio compagno Tim. Vorrei ringraziare Lamborghini e Gottfried per questa opportunità, insieme alla mia famiglia e a tutti gli sponsor che mi hanno supportato nel corso degli anni rendendo possibile tutto questo”.

IL CALENDARIO 2021

La stagione 2021 di Kikko Galbiati con GRT nel GT World Challenge Europe inizierà con la 3 Ore di Monza, in programma il 16-18 Aprile nel Tempio della Velocità brianzolo. Dopo l’appuntamento sul circuito di casa, ad attendere il driver lombardo ci sarà la trasferta francese, per la seconda prova stagionale prevista sul circuito del Paul Ricard il 28-30 Maggio. Sarà quindi la volta dell’appuntamento più atteso e prestigioso della stagione, con la Total 24 Hours of Spa che andrà in scena dal 29 Luglio al 1° Agosto, prima della sfida prevista sul tracciato tedesco del Nurburgring il 3-5 Settembre. Il tutto in vista del round finale, con i protagonisti della serie continentale che si sfideranno sul circuito di Montmelò (Spagna) nel week-end dell’8-10 Ottobre.