Inizia nel migliore dei modi il GT World Challenge Europe Powered by AWS per Audi #31 e WRT. La formazione belga sigla la prima corsa di durata del campionato, all’esordio nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il trentino Mirko Bortolotti, il sudafricano Kelvin van der Linde ed il francese Matthieu Vaxiviere sono stati i dominatori di una corsa ricca di colpi di scena.

La prima dell’endurance Cup del GT World Challenge Europe si è inaugurata sotto l’insegna dell’Audi #66 dell‘Attempto Racing. Mattia Dridi, Kim-Luis Schramm e Frederick Vervisch hanno allungato sulla concorrenza, capitanata dalla Ferrari #51 di Calado/Pier Guidi/Nielsen. L’Audi di Attempto è partita alla grande ha guadagnato secondi sui rivali. Mercedes con la #88 dell’AKKA ASP ha approfittato di un piccolo errore di Calado per passare al secondo posto alla staccata della Rivazza grazie ad una splendida mossa da parte di Raffaele Marciello.

Due Full Course Yellow e due successivi periodi di SC hanno condizionato la prima fase dell’evento. Allo scoccare della prima ora la Rossa #51 si è portata al comando ed ha cercato di imporre il proprio ritmo con il danese Nielsen. La seconda ora della 3h di Imola ha visto l’ottimo stint di Kelvin van der Linde che, in meno di 30 minuti ha recuperato e sorpassato la Ferrari #51 che si trovava al comando. La Rossa di AF Corse ha perso ogni speranza di successo nei minuti seguenti, in seguito ad una sanzione per non aver rispettato correttamente la procedura del FCY. La stessa sorte è toccata anche alla Porsche #54 del Dinamic Motosport ed ad altri equipaggi che non hanno rispettato.

Imola, WRT gestisce la situazione nel finale

La gara è continuata sotto l’insegna di WRT che sembrava avere in pugno la situazione. La situazione è stata messa in discussione a meno di minuti dalla conclusione. L’uscita alla Rivazza della Mercedes #100 del Team GetSpeed con Buhk/Lorandi/Schiller ha costretto la direzione gara ad inserire la Safety Car. Una scelta che ha ricompattato il gruppo ed ha dato un’importantissima opportunità alla Porsche #12 del GPX Racing, auto affidata a Campbell/Pilet/Jamin. Il factory driver Patrick Pilet ha cercato al restart di sorprendere Bortolotti non si è fatto beffare. Mirko ha allungato sulla Porsche che negli ultimi passaggi ha dovuto difendere la seconda piazza dagli attacchi della Mercedes #88 di Marciello/Fraga/Boguslavskiy e dall’Audi #32 di D. Vanthoor/Mies/Weerst. La seconda R8 di WRT ha cercato in tutti i modi di intimidire l’AMG GT3 di AKKA ASP, una missione fallita.

In rimonta la Ferrari completa l’opening round dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe al 7° posto davanti alla McLaren di Optimum Motorsport, all’esordio nella serie con Osborne/Bell/Wilkinson #69. Si difendono le Lamborghini con il decimo posto dell’Huracan GT3 #163 di Perera/Altoè/Costa. Ritiro invece per i campioni in carica Dennis Lind, Marco Mapelli ed Andrea Caldarelli, portacolori di Orange1 FFF Racing Team. Dopo un ottimo spunto sono mancate nel finale le Bentley. Il brand inglese ha perso posti nel finale, ma è doveroso sottolineare lo splendido sorpasso ad opera dello spagnolo Andy Soucek ai danni della Porsche di Louis Deletraz all’esterno della Piratella, una mossa unica.

Nelle altre classi…

L’incertezza non è mancata nelle altre tre classi che compongono il GT World Challenge Europe Powered by AWS. La più importante, la Silver Cup, ha visto la vittoria della Lamborghini #78 del Barwell Motorsport, formazione inglese in scena con Kujala/Schandorff/Macdowall. Secondo posto finale per l’Aston Martin #159 di Hasse Clot/Watson davanti alla Porsche #56 del Dinamic Motorsport di Pedersen/de Leener/Pamaprini. Il trio Lexus, composto da Panis/Neubauer/Buret, ha dominato la competizione prima di scendere di classifica nel finale.

Jonny Adam è stato il protagonista della classe Pro-Am. Il britannico di casa Aston Martin ha condotto l’equipaggio #188 al successo insieme a Chris Goodwin et Alexander West. Froggatt/Cheever/Hui (Tempesta Racing – Ferrari) e Blanchemain/Rougier/Seyler (Sainteloc – Audi) hanno completato il podio, mentre la Tribaudini/Ricci/Delhez si sono imposti in Am.

Dopo Imola, la prossima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS a Misano tra due settimane, la prima Sprint. Per quanto riguarda l’Endurance Cup la prossima prova verrà svolta al Nuerburgring.

Luca Pellegrini