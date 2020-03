A seguito degli sviluppi in Italia dell’infezione da Coronavirus salta la tappa di apertura del GT World Challenge Europe Endurance 2020, in programma a Monza dal 17 al 19 aprile.









La Stephane Ratel Organisation, che gestisce e organizza tutte le competizione GT World Challenge, in un recente comunicato afferma: “La gara del GT World Challenge Europe Powered by AWS in programma dal 17 al 19 aprile a Monza è stata cancellata a causa delle preoccupazioni sul dilagare del COVID-19”.

Il piano di contingenza creato da SRO Motorsports Group lo scorso mese sarà messo in atto. Sul circuito di Barcellona si terrà il quinto e ultimo round dell’Endurance Cup dal 9 all’11 ottobre. Sarà Imola invece la sede dell’ultima gara dello Sprint Cup nel weekend 30 ottobre – 1° Novembre.

Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza, spiega: “Siamo molto tristi di non poter ospitare la gara del GT World Challenge Europe, ma il momento che stiamo vivendo ci impone delle scelte dolorose ma necessarie per tutelare la salute di tutti. Stiamo lavorando con SRO Motorsports Group per calendarizzare una gara nel 2021 in modo da proseguire una tradizione ormai consolidata che vede il campionato inaugurare la sua stagione a Monza”.

Tutti gli altri eventi sono pianificati per procedere come previsto, fermo restando che la SRO continuerà a monitorare la situazione globale e a fornire aggiornamenti, se necessario. Questo è quanto viene dichiarato dopo l’avvenuta cancellazione della 3 ore di Monza.

Ecco di seguito il nuovo calendario GT World Challenge Europe:

Sprint: Brands Hatch 2-3 maggio

Endurance: 3 ore di Silverstone 9-10 maggio

Endurance: 1000 km del Paul Ricard 29-30 maggio

Sprint: Zandvoort 26-28 giugno

Sprint: Misano 3-5 luglio

Endurance: 24 ore di Spa 23-26 luglio

Endurance: Nurburgring 4-6 Settembre

Sprint: Hungaroring 25-27 settembre

Endurance: Barcellona 9-11 ottobre

Sprint: Imola 30 Ottobre – 1° Novembre

Anna Mangione