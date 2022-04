Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde #32 scatteranno dalla pole-position tra poche ore nella 3h di Imola, primo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2022. Secondo posto per Christopher Mies/ Patric Niederhauser /Lucas Légeret (Sainteloc Racing #25) davanti a Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (Akkodis ASP Racing Team #88).

Si è conclusa nella ghiaia la sessione dell’auto #32, equipaggio pronto a dare battaglia per il successo dopo l’incredibile scorsa stagione. Ottimi parziali per tutta la sessione per la formazione di Vicent Vosse che dovrà vedersela quest’oggi con una Mercedes molto competitiva. Quarto posto per Christopher Haase/Mattia Drudi/ Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection #12), quinti per Oliver Wilkinson/Marvin Kirchhöfer/Rob Bell (JOTA #38), rispettivamente su Audi e McLaren.

Valentino Rossi si difende nella propria Q3 e porta a casa una buonissima Top15. Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller scatteranno dalla 15ma casella, il ‘Dottore’ dovrebbe effettuare lo stint centrale di una corsa che si preannuncia oltremodo interessante. Undicesimo posto per Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothorst (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 ) davanti alla Porsche #54 di Dinamic Motorsport del nostro Matteo Cairoli e la vettura #63 di Mirko Bortolotti (Emil Frey Racing).

Qualifiche Imola, tanta battaglia in pista

Nelle altre classi non è mancata la battaglia. Pole-position per Alex Aka/Nicolas Schöll/ Marius Zug (Attempto Racing #99) in Silver, mentre la nuova Gold Cup ha premiato la Mercedes di Lucas Auer / Lorenzo Ferrari/Jens Liebhauser (Winward Racing #57).

Come prevedibile le qualifiche sono state condizionate da alcune sospensioni. Nella Q1 vi è stata l’escursione alla ‘Rivazza’ da parte della McLaren #159 di Garage 39, mentre nella Q2 c’è stato un errore al ‘Tamburello’ della Lamborghini #77 di Barwell.

Alle 15.00 il primo impegno stagionale dei 10 previsti sulla distanza delle 3 ore.

Da Imola – Luca Pellegrini