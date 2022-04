Mercedes guida la classifica al termine delle due prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Primi giri all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, inizia l’avventura a quattro ruote di Valentino Rossi.

Marciello ed Akkodis ASP Racing Team subito competitivi

Raffaele Marciello è stato il migliore nella FP1 del GTWC Europe con il tempo di 1.40.298. L’AMG #88 di Akkodis ASP Racing Team ha primeggiato sull’Aston Martin #95 di Marco Sorensen/Nicki Thiim/Maxime Martin (Beechdean AMR #95) e su

Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothorst (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2).

Prove libere Imola, Akkodis ASP Racing Team al comando anche nella FP2

Mercedes si è confermata nel pomeriggio con entrambe le auto. Jules Gounon #88 è stato il migliore in 1.40.164 con soli 58 millesimi di scarto su Maro Engel (GetSpeed #2) e 74 su Lucas Légeret (Sainteloc Racing #25).

Chiude al 15mo posto la FP2 l’Audi #46 di WRT con Valentino Rossi. Frédéric Vervisch/Nico Müller hanno condiviso l’abitacolo con il ‘Dottore’, pronto domani a dare battaglia per la miglior posizione possibile sulla griglia di partenza durante le qualifiche.

La classifica resta oltremodo serrata con 30 protagonisti in un secondo, tre in un decimo. Tutto potrebbe essere ribaltato domani nelle qualifiche, il meteo è destinato ad esser un fattore insieme al tanto traffico viste le 52 vetture presenti contemporaneamente nello storico impianto che sorge sulle rive del Santerno.

Da segnalare una serie di FCY nella FP1 in seguito all’abbattimento di un birillo all’interno della ‘Variante Alta’. Nella prima sessione vi è stata una red flag in seguito a dei problemi per la Mercedes #3 del Team GetSpeed, mentre nella seconda tutto è stato molto più lineare.

Alle 9.00 di domani mattina le qualifiche sulle tre sessioni canoniche da 15 minuti, mentre la gara è indetta per le 15.00 sulla distanza delle 3 ore.

Da Imola – Luca Pellegrini