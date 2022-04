Maro Engel e Luca Stolz sono due piloti di riferimento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. I due tedeschi, volti ufficiali di Mercedes, saranno nuovamente in coppia al via dell’Endurance Cup a bordo di una delle AMG GT3 del Team GetSpeed.

Entrambi si ritroveranno anche nel DTM in cui si sfideranno per la prima volta dopo diversi anni l’uno contro l’altro. Il primo sarà al via con una Mercedes gestita da GetSpeed e dividerà il posto con il canadese Mikaël Grenier, mentre il secondo parteciperà con HRT accanto all’indiano Arjun Maini.

Negli ultimi anni sono stati tanti gli eventi sfortunati per i due ‘colleghi’ del marchio di Stoccarda, sconfitti più volte nell’ultima decisiva sfida nel GTWC Europe. I campioni dell’Endurance Cup del 2018 hanno sfiorato nel 2021 anche l’ADAC GT Masters, campionato perso nell’ultimo decisivo fine settimana del Nuerburgring.

Luca Stolz: “Imola mi piace molto, correre nel DTM è fantastico”

Luca Stolz ha espresso la propria opinione ai microfoni di LiveGP.it alla vigilia dell’impegnativo fine settimana che apre il GTWC Europe 2022. “Mi piace molto questa pista, nel 2020 fu la prima volta per me ad Imola. Siamo pronti per la nuova stagione, sono molto felice per la squadra e per i miei compagni”.

Non è mancato il parere sul DTM, categoria in cui 26enne nativo di Kirchen debutterà dopo aver militato come wild-card in occasione della tappa del Nuerburgring con TokSport WRT. “Correre nel DTM è fantastico, sin da piccolo guardavo con Bernd Schneider che vinceva. Dopo la gara del 2021 con Tocksport sarò al via con HRT, la gara di questo week-end sarà utile per giugno. Cambiano le gomme ed il Balance of Performance, ma la macchina è la medesima. Mi piace il format del DTM, promuovo le nuove regole e le modifiche che sono state fatte rispetto al 2021”.

A proposito della scorsa stagione non è mancato un parere su un anno ricco di impegni tra GTWC Europe ed ADAC GT. “Lo scorso anno abbiamo fatto una buona 24h del Nuerburgring nonostante l’incidente, la prova di Valencia della Sprint Cup abbiamo vissuto un fine settimana perfetto”.

Maro Engel: “Quest’anno il DTM è veramente tosto”



Maro Engel si allinea al pensiero del proprio teammate in un 2022 che lo vedrà tornare nel DTM. Ricordiamo infatti la presenza con Mercedes dal 2008 al 2011 e successivamente nel 2017. Il 36enne bavarese ha riportato in merito: “Quest’anno il DTM è veramente tosto, un altro livello rispetto alla passata stagione. Non mi mancano le vecchie auto, per me va bene così. Ci sono i migliori piloti GT al mondo, credo che una griglia del genere sia invidiabile. Ho passato diversi anni nella serie, il DTM è sempre stato un punto di riferimento.

Il tedesco ha chiuso dicendo: “Speriamo di avere una buona stagione. Sarebbe bello vincere un titolo insieme a Luca. Abbiamo un programma veramente bello nel 2022, ci sono tante possibilità di vincere. Credo che il GTWC Europe sia uno dei campionait più impegnativi al mondo, serve tanta fortuna”.

Non è mancato un commento sui prossimi impegni del #2 del GTWC Europe: “Sarò nuovamente al Nuerburgring, uno degli eventi principali insieme alla 24h di Spa-Francorchamps del mio calendario. L’Inferno Verde è unico nel mondo, negli ultimi anni siamo stati molto sfortunati”.

Da Imola – Luca Pellegrini