Lorenzo Patrese si prepara per debuttare domani nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il figlio dell’ex pilota di F1 Riccardo è atteso alla prima gara del mondo delle ruote coperte a bordo di una delle due auto del Tresor by Car Collection.

Il nostro connazionale militerà in Silver Cup con Hugo Valente/Axel Blom, un equipaggio molto interessante che si appresta a dare battaglia. Non mancano gli avversari per il giovane pilota veneto che ha deciso di intraprendere una nuova esperienza lontano dalle monoposto.

Il #12 del GTWC Europe ha commentato in merito: “Qui é tutto diverso, dalla F4 c’è stato un grande cambiamento e mi sto molto divertendo. Ho un ottimo feeling con il team e con i miei teammate. Le aspettative di quest’anno sono di imparare il più possibile e fare esperienza. Stare in pista con 52 auto non è semplice, anche in F4 era piena la pista, ma è diverso”.

L’ex protagonista della F4 italiana ha continuato dicendo: “Mi sto concentrando di più sulle ruote coperte, vi sono molte più possibilità tra GT e prototipi. Al momento non ho programmi con le monoposto. Lo scorso anno si è presentata questa possibilità, non mi aspettavo che fosse così differente guidare questa tipologia d’auto. Quando sono andato a vedere la 24h di Spa-Francorchamps svolta da mio padre sono rimasto meravigliato da quell’atmosfera”.

Lorenzo Patrese ha concluso affermando: “Non dovrei partecipare al ACI GT, con il team siamo abbiamo scartato le altre opzioni e siamo arrivati in questa prestigiosa categoria. Correre con altri piloti nella stessa auto è diverso, ma penso che sia molto bello potersi confrontare con qualcuno. Non conosco ancora quando scenderò in pista”.

Da Imola – Luca Pellegrini