Monza e Misano sono confermate all’interno del calendario del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La serie GT3 più importante d’Europa, in scena questo week-end al Nürburgring con una 6h, ha reso noto i propri piani per il 2021.

Sono 10 i circuiti che ospiteranno la categoria targata SRO e due tappe si svolgeranno in Italia. Cinque competizioni varranno per l’Endurance Cup, le restanti sono valide per la Sprint Cup. Ricordiamo che i punti raccolti durante l’anno si sommano nella ‘classifica combinata’, il trofeo principale del GT World Challenge Europe.

Dopo l’uscita dal calendario 2020 in seguito all’emergenza sanitaria, Monza tornerà ad ospitare l’opening round con una 3h. Ricordiamo che il tempio della velocità ha ospitato la prima prova della storia del GT World Challenge nel lontano 2011, una tradizione che verrà confermata anche il prossimo 18 aprile. Misano Adriatico accoglierà invece una competizione sprint nel mese di luglio come terzo round del 2021.

Spa-Francorchamps ospiterà nuovamente la leggendaria 24h il 1° di agosto, mentre le sono confermate le restanti competizioni ad eccezione di Silverstone. La casa del motorsport britannico non compare nel calendario in cui non scorgiamo neanche Budapest.

Oltre alle già citate Monza, Misano e Spa, il GT World Challenge Europe toccherà Brands Hatch, Paul Ricard, Nürburgring, Barcellona e Zanvoort.

Le 10 tappe del GT World Challenge Europe 2021

16-18 aprile – Monza (Endurance) 1-2 maggio – Brands Hatch (Sprint) 7-9 o 14-16 maggio – TBA (Endurance) 28-30 maggio – Paul Ricard 1000km (Endurance) 18-20 giugno – Zandvoort (Sprint) 2-4 luglio – Misano (Sprint) 29-1 agosto – Total 24 Hours of Spa (Endurance) 3-5 settembre – Nürburgring (Endurance) 24-26 settembre o 8-10 ottobre – Barcelona (Sprint) 24-26 settembre o 5-6 novembre – TBA (Sprint)

Luca Pellegrini