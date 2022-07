Stephane Ratel, ha presentato come da tradizione in quel di Spa-Francorchamps i calendari 2023 di tutti i propri campionati, compreso il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe). La realtà continentale riservata alle GT3 tornerà nel ‘Bel Paese’ con due tappe: una a Monza ed una a Misano Adriatico.

Monza torna nel calendario dell’Endurance Cup, Misano resta Sprint

Monza torna nel calendario del GTWC Europe dopo una stagione d’assenza. Il ‘tempio della velocità’ riacquisisce la propria posizione come opening round dell’Endurance Cup che si articolerà nuovamente a Paul Ricard (1000km), Hockenheim, Barcellona ed ovviamente Spa-Francorchamps con la 24h che sarà valida anche per l’Intercontinental GT Challenge di cui parleremo successivamente.

Brands Hatch, Magny-Cours, Zandvoort e Valencia mantengono il proprio spot nel calendario insieme alla confermatissima Misano. La Romagna continuerà ad ospitare la Sprint Cup, una tappa fissa nel cuore delle state a meno di un mese dalla 24h di Spa che concluderà il mese di luglio.

IGTC: la Gulf 12h si aggiunge alla lista

Non è mancata l’occasione per presentare i piani dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, la serie globale di SRO che tra le proprie gare ha anche la 24h di Spa-Francorchamps. La maratona delle ‘Ardenne’ resta il cuore della categoria che scatterà a febbraio da Bathurst.

La 12h australiana torna in tutto il suo splendore dopo una cancellazione ed un 2022 con pochi equipaggi visto il cambio di collocazione nel calendario. Proseguirà, invece, l’assenza della 10h Suzuka, mentre sono confermate le sfide della 8h di Indianapolis ed alla 9h di Kyalami.

La novità sta nella Gulf 12h, nota competizione araba che chiuderà l’attività del 2022 e del 2023. Il Medio Oriente si aggiunge alla lista dell’IGTC che inizierà a febbraio e si concluderà in inverno con una data ancora da definire.

Calendario GTWC Europe 2022

Monza (Endurance) – 15/16 aprile

Brands Hatch (Sprint) – 29/30 aprile

Magny-Cours (Sprint) – 13/14 maggio

Paul Ricard (Endurance) – 3/4 giugno

Zandvoort (Sprint) – 17/18 giugno

Misano (Sprint) – 1/2 Luglio

24h Spa (Endurance) – 28-30 luglio

Hockenheim (Endurance) – 2/3 settembre

Valencia (Sprint) – 16/17 settembre

Barcelona (Endurance) – 30/1 ottobre

Calendario IGTC 2022

Liqui-Moly Bathurst 12h – 3/5 febbraio

Kyalami 9h – 24/25 febbraio

24h Spa – 28/30 luglio

Indianapolis 8h – 8/9 ottobre

Gulf 12h – da definire

Luca Pellegrini