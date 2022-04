Aston Martin è una delle incognite da tenere in considerazione per il primo atto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’Endurance Cup 2022 segna l’ingresso di Beechdean AMR, noto team legato all’iconico brand britannico.

Due Vantage GT3 sono attese in scena nelle cinque prove previste, una in PRO con Marco Sorensen/Nicki Thiim/Maxime Martin #95 ed una in Gold con Andrew Howard/Valentin Hasse-Clot/ Theo Nouet #97.

Aston Martin, Maxime Martin: “La macchina è molto buona, ad Imola non puoi sbagliare”

Mostra la propria stagione per un ritorno full-time il belga Maxime Martin, pronto per un anno full-time accanto al ‘treno danese’ formato da Sorensen e Thiim. Martin ha rilasciato a LiveGP.it “Non puoi sbagliare ad Imola, è una pista davvero molto divertente. Non avevo mai gareggiato prima d’ora in questo impianto”.

Il belga ha continuato con una considerazione sulla propria auto: “La macchina è molto buona, abbiamo un ottima line-up ed un team unico. Siamo presenti tra i primi, il livello è molto alto e non è facile stare con i migliori”.

Poche gare lo scorso anno per Martin, sfortunato in diverse occasioni: “Il 2021 non è stata una stagione molto bella con molti momenti sfortunati. Abbiamo vinto la gara di qualifica della 24h del Nuerburgring, ma poi tutto è cambiato in gara. Anche Spa-Francorchamps non è stato semplice con i problemi avuti da Laurens Vanthoor”. Ricordiamo che il connazionale di Martin non ha potuto terminare la corsa in seguito ad un incidente nel paddock.

L’ex pilota DTM militerà anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Heart of Racing. “Mi auguro che le gare sprint siano migliori rispetto a Daytona e Sebring. Un incidente dopo 2h ci ha esclusi dalla Rolex 24, mentre un problema ha compromesso la 12h dopo pochi giri. Correrò con Heart of Racing in GTD settimana prossima a Long Beach”.

Da Imola – Luca Pellegrini