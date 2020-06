La 24 ore di Spa di quest’anno sarà particolare e durerà sessanta minuti in più! Il passaggio dall’ora legale a quella solare, previsto per domenica 25 ottobre, il week-end della corsa, aggiunge un’ora all’evento che scatterà alle 15.30 di sabato 24. Per questo motivo unico le lancette si sposteranno durante la notte e renderanno più lunga la durata della competizione che a tutti gli effetti conterà un’ora extra.

Una questione legata alle ore di luce, che in autunno sono molte meno rispetto a luglio quando solitamente si tiene la famosissima maratona delle Ardenne, ha portato gli organizzatori ad anticipare di un’ora il via della competizione che solitamente scatta alle 16.30.

La particolare 24 ore di Spa (che potremmo soprannominare “25 ore), valida per il GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l’Intercontinetal GT Challenge avrà come eventi di contorno il GT4 Europeo, il TCR Europe, il Lamborghini Super Trofeo Europe e la Formula Renault Eurocup.

Luca Pellegrini