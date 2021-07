Dopo un mitico doubleheader nel tempio della velocità tra FIA WEC ed European Le Mans Series, l’Italia è ancora protagonista questo fine settimana con un bellissimo week-end da Imola in cui sono scesi in pista i protagonisti dell’International GT Open.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è il protagonista della 25^ puntata di ‘A ruota libera’ con il GT Open e la Porsche Carrera Cup Italia, in scena insieme ad Euroformula Open, F4 Italia e TCR Europe. Spazio anche al British GT Championship, in pista a Spa-Francorchamps nel week-end che precede la 24h del GT World Challenge Europe.

GT Open, Imola: Mercedes e Lamborghini a segno

Mercedes (AKM Motorsport) e Porsche (Lechner Racing) si dividono i successi in quel di Imola, sede della prima delle due competizioni italiane dell’International GT Open.

Loris Spinelli, portacolori di AKM di Antonelli, ha imposto il suo passo e dopo una splendida pole-position. L’AMG è riuscita a tagliare per prima il traguardo staccando Michele Beretta /Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing/Lamborghini) che nel finale hanno la meglio sulla Porsche del Lechner Racing con Andy Soucek / Al Faisal Al Zubair.

Questi ultimi hanno conquistato la race-2. I portacolori di Porsche terminano una prova perfetta e si impongono con un discreto margine sulla Lamborghini di Frederik Schandorff / Michele Beretta. Loris Spinelli chiude terzo davanti alla seconda Huracan GT3 affidata a Baptiste Moulin / Yuki Nemoto.

Prossimo round a Spielberg a settembre.

‘Pianeta Porsche’: la prima volta non si scorda mai

Giorgio Amati e Leonardo Caglioni si dividono i successi in quel di Imola, sede del terzo appuntamento con la Porsche Carrera Cup Italia. Due gare molto entusiasmanti hanno contraddistinto il fine settimana al ‘Santerno’ che come sempre ci ha regalato parecchi ricche di colpi di scena.

Race-1, la prima di Amati

La prima competizione del week-end si è aperta con una battaglia tra le due auto di Dinamic. Alessandro Giardelli, autore della prima pole in carriera, ha ceduto il passo al giovane teammate Giorgio Amati che si è trovato per la prima volta davanti a tutti nella Carrera Cup Italia.

Il #28 di Dinamic ha subito al secondo restart l’attacco di Alberto Cerqui che, alla staccata del ‘Tamburello’, si è fatto vedere sul rivale. L’alfiere di Team Q8 Hi Perform ha subito pochi minuti dopo la risposta di Amati che ha sferrato un secondo attacco alla Tosa. Cerqui è stato colpito in quel frangente da Aldo Festante (Ombra) che provava ad approfittare della situazione per balzare al secondo posto.

Amati ha allungato fino alla bandiera a scacchi ed ha tagliato il traguardo davanti a Simone Iaquinta ed al già citato Giardelli che completa una bellissima tripletta per il team Dinamic. Settimo posto per Gianmarco Quaresmini (Tsunami) che approfitta dell’incidente di Cerqui per diventare il nuovo leader del campionato.

Race-2: Leonardo Caglioni ringrazia e vince

Successo in race-2 per Leonardo Caglioni che vince per la prima volta in carriera in una competizione condizionata da un terribile incidente alla staccata del Tamburello tra Simone Iaquinta e Giammarco Levorato. Il primo ha toccato il leader della corsa prima di finire violentemente contro le protezioni insieme al rivale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i due.

Dopo una bandiera rossa, chiamata per mettere in sicurezza la pista, la prova è ripartita sotto il controllo di Caglioni che si ha gestito nel migliore dei modi gli ultimi concitati passaggi. Secondo posto per Marzio Moretti davanti ad Alessandro Giardelli.

Pausa per la Carrera Cup Italia che tornerà a metà settembre in quel di Vallelunga.

British GT Championship, Spa: doppietta Barwell Motorsport

Barwell Motorsport firma una bellissima doppietta a Spa-Francorchamps, tradizionale appuntamento del British GT Championship ad una settimana dalla 24h di Spa-Francorchamps. La Lamborghini di Leo Machitski/Dennis Lind, autrici della pole-position, svettano davanti all’Huracan di WPI Motorsport con Michael Igoe/Phil Keen ed alla McLaren di Balfe Motorsport con Stewart Proctor/Lewis Proctor

La formazione di Woking festeggia anche in GT4 grazie a Ashley Marshall/Jack Brown. Aston Martin completa in seconda piazza con Matt Topham/Darren Turner davanti alla BMW di Will Burns/Gus Burton

Nelle prossime puntate…

Nella prossima puntata gli occhi del mondo delle ruote coperte saranno in quel di Spa-Francorchamps per la mitica 24h di Spa-Francorchamps. ‘A ruota libera’ vi porterà in Belgio con il GT4 European Series e TCR Europe. Dopo una piccola sosta riprende la Porsche Supercup da Budapest, mentre da Oulton Park tornerà il BTCC.

Luca Pellegrini