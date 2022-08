Vent’anni ancora da compiere, ma Jacopo Guidetti sembra avere le idee già molto chiare sul proprio futuro in pista. Del resto, il talentuoso pilota lombardo ha già fatto vedere in più occasioni di che pasta è fatto: dopo il successo colto a Misano nel GT Sprint e la conseguente leadership nella classifica del campionato italiano, il portacolori JAS Motorsport si è anche concesso il lusso di dominare sul circuito cittadino di Bangsaen nella Thailand Super Series. Un successo colto davanti ad un pubblico di quasi centomila persone, che lo ha reso subito popolarissimo tra i fans del paese asiatico.

UN IMPEGNO TRIPLO

Sarà una seconda parte di stagione decisamente impegnativa per Jacopo Guidetti. Tra il doppio impegno in Italia nei campionati GT Sprint e GT Endurance, sino alla novità rappresentata dall’esotica sfida thailandese, il calendario del giovane pilota nativo di Desenzano del Garda si preannuncia ricco di appuntamenti. Ma la costante è finora stata rappresentata proprio dalla capacità di Guidetti di rendersi autore di prestazioni di primissimo livello, che gli hanno sempre consentito di lottare per le posizioni di vertice della classifica al volante della Honda NSX GT3 Evo.

Proprio alla vigilia della sua partenza per la Thailandia, dove affronterà nel prossimo week-end il secondo round stagionale sul circuito di Buriram, abbiamo sentito le impressioni di Guidetti in merito agli obiettivi di una stagione che si preannuncia particolarmente importante anche per il suo futuro nel mondo delle ruote coperte.

Jacopo, la pausa estiva è finita. Riparti dalla Thailandia per un vero e proprio tour-de-force che ti vedrà quasi sempre in pista durante le prossime settimane.

Sì, onestamente non ho avuto molto tempo per riposarmi…ma va benissimo così! Abbiamo lavorato molto bene nel corso della prima parte di stagione. Siamo in testa nel campionato GT Sprint e nelle prime posizioni in quello Endurance. Anche in Thailandia vogliamo giocarci le nostre carte visto che siamo attualmente secondi in classifica. Insomma, partiamo da quanto fatto di buono finora per concretizzare il frutto del lavoro nel corso dei prossimi mesi.

Si può affermare che l’eventuale conquista del campionato GT Sprint possa in ogni caso rappresentare il tuo principale obiettivo in questo momento?

Senza dubbio il titolo nella serie Sprint può essere considerata come il nostro main goal al momento. Questo considerando sia l’attuale posizione di classifica che l’esperienza già maturata lo scorso anno. Ma la grossa soddisfazione è anche quella di essere là davanti pur con una vettura che ha già sulle spalle qualche anno, se messa a confronto con le GT di nuova generazione.

Hai la sensazione che, in particolar modo dopo il successo di Misano ed il sorpasso “monstre” che ti ha portato al comando della gara, l’ambiente abbia iniziato a guardarti in maniera diversa, ovvero quasi come un punto di riferimento in termini di solidità e concretezza?

Onestamente dal mio punto di vista non faccio molto caso a queste cose. Quella di Misano è stata sicuramente una bella manovra, ma l’incentivo maggiore è quello di riuscire comunque a portare a casa dei risultati positivi in modo costante. Per questo dobbiamo continuare su questa strada con Nova Race ed il mio compagno Leonardo Moncini, andando a caccia degli obiettivi prefissati.

Il tuo percorso con JAS Motorsport prosegue anche quest’anno a gonfie vele. Quanto ti sta aiutando nel tuo processo di crescita sia in pista che fuori?

E’ fondamentale. Grazie a JAS Motorsport ho avuto delle opportunità importanti, come ad esempio il fatto di poter debuttare lo scorso anno in Thailandia. Ma anche dal punto di vista della preparazione atletica siamo molto seguiti, grazie al lavoro svolto nel centro MSI di Madrid che ogni mese monitora attentamente il nostro stato di forma. Inoltre, ci sono numerose attività interne, come ad esempio i corsi di aggiornamento e le attività al simulatore, con cui possiamo capire come intervenire sui vari settaggi e le differenze in termini di set-up.

Parliamo di quest’avventura in Thailandia: sei pronto per il secondo atto stagionale dopo la vittoria colta nell’incredibile contesto di Bangsaen…

Si tratta di una realtà per me completamente nuova e stimolante. Nella prima gara io e il mio compagno Gagliardini abbiamo conquistato il successo davanti ad un pubblico incredibile. Per me era la prima esperienza su un tracciato cittadino ed è stato davvero fantastico. La gara è stata difficile anche per il caldo, ma alla fine siamo riusciti a centrare il risultato. I fans sono molto calorosi ed appassionati. Ora attendiamo con impazienza che arrivi il prossimo week-end che si svolgerà su un tracciato che già conosco, dunque l’obiettivo è quello di confermarci ad alti livelli.

Dopodiché ci sarà subito la tappa a Imola del GT Sprint…

E’ vero! Sarà un rientro dalla pausa estiva davvero molto impegnativo, ma direi che va assolutamente bene così. Sto vivendo una fase molto importante della mia carriera e intendo rimanere molto concentrato. Ogni giorno in più passato in macchina rappresenta un’occasione per crescere e fare esperienza. Dopodichè a fine stagione tireremo le somme”.

Marco Privitera